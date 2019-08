PALMA VODI 700 LJUDI U PARALIJU, NAJVIŠE POLJOPRIVREDNIKA: Razmena iskustava sa kolegama iz EU

Delegacija koju čini čak 700 ljudi kreće u Paraliju 26. avgusta i boraviće do 31. u ovom grčkom letovalištu, a sve u organizaciji grada Jagodine.



- Grad Jagodina već 10 godina organizuje odlazak tako velkih grupa u više zemalja. Sada vodimo 700 ljudi u Paraliju, a među njima najviše ima poljoprivrednika. Cilj je da naši poljoprivrednici vide kako rade njihove kolege u jednoj državi članici Evropske unije. Pčelari će takođe obići nekoliko malo većih pčelara na teritoriji regije Pierija u Grčkoj.

U delegaciji su i dobrovoljni davaoci krvi. Obezbedili smo i donatore za kompletan trošak kao i za sva putovanja do dosada koja organizuje Grad Jagodina. Imaćemo i nekoliko političkih sastanaka sa predstavnicima Vlade Grčke čije je sedište u Solunu . Poznato je da je Grčka prijateljska država Srbiji i da podržava Srbiju na evropskom putu - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

On je saopštio da poljoprivrednici na teritoriji Jagodine ne plaćaju porez na poljoprivredno zemljište više od 10 godina, da imaju besplatne tezge na pijaci i da imaju odlične uslove u prostoriji za prodaju sira i mlečnih proizvoda na pijaci u Jagodini.

PORED NJIVA U JAGODINI TOALETI I TUŠEVI, A DO SVAKE NJIVE KOLIMA

Marković kaže da su pre mesec dana počeli da nasipaju kamenom puteve pored njiva na teritoriji grada Jagodine.

- Doneli smo odluku i da postavimo toalete pored njiva i ne samo toalete nego ćemo imati i letnja kupatila sa tuševima. To smo naručili i to nije veliki iznos za ovaj grad. Pričaju mi ljudi u selima gde smo završili takve puteve da do njiva dolaze mercedesom, audijem, golfom...što nije slučaj u nekim gradovima i opštinama gde se do njive ne može ni traktorom. Za dve godine ćemo nasipati kamenom sve puteve do njiva na teritoriji grada Jagodine, a neke ćemo i asfaltirati i to one puteve koji su nafrekventnij - izjavio je Marković.