UŽIVO VUČIĆ IZ PREDSEDNIŠTVA: Mnogo smo mali da bismo menjali mišljenje Amerike! Napadi na Srbe u Hrvatskoj strašni, love one koji navijaju za Zvezdu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa profesorom matematike Stojanom Radenovićem koji je najcitiraniji srpski matematičar, a onda je dao izjavu za medije.

- Ja sam fasciniran potrebom hrvatskih zvaničnika da 5 miliona puta ponavljaju priču o velikosrpskoj agresiji, ništa ih ne razumem. Kada bismo govorili o žrtvama, to je neuporedivo. Da mi svakog dana pričamo o genocidu u Jasenovcu i opustošenoj Lici. Ovo što se dešavalo u Kninu i u Kistanjama, u svim mestima su napadali ljude koji navijaju za Zvezdu. Danas ih love po kafićima da vide ko sme da navija za Zvezdu, to su strašne stvari. Mi ćemo da gledamo da sve što možemo pomognemo našem narodu, sada je razumljivo zašto se veći deo njih se danas nalazi u Srbijii zašto su započeli ovde novi život.

- Dogovorili smo se da profesor Radenović potpisuje za BU svoje radove. Trudićemo se da to ne bi bilo samo na jednom slučaju već da to sistemski rešimo. Zanimljivo je da je danas Matematički fakutlet u Kragujevcu je bolji nego beogradski. Opredeljenje je Srbije da ne pobeđujemo samo u povećanju plata, već sam ponosan što ćemo da ulažemo u napredne tehnologije, naučne parkove. Hoćemo da pravimo digitalne auto-puteve. Zato su nam potrebni obrazovani ljudi. Uvek ću da se angažujem da svako ko može da pomogne razvoju Srbije, da se vrati u zemlju. To je veliki problem sa kojim se suočavamo, sa odlaskom ljudi. Najveće povećanje plata imaće medicinske sestre, 27 odsto realno povećanje u odnosu na prethodne godine. Naučnim radnicima i u sferi kulure povećanje će biti najmanje 10 odsto, nadam se da će to svojim angažovanjem vratiti Srbiji i njenim ljudima. To je mala, a velika moralna pobeda za Srbiju. Nadam se da ćemo beogradski univerzitet vratiti n među 300.

- Ne mogu da tumačim značaj svojih poseta, ali kada pričate sa najvećim silama sveta to je značajno. To za nas nisu lake i jednostavne stvari, nažalost. Ponekad se osećaš usamljeno jer svi koji su odgovorni za to peru ruke. Borićemo se u teškim usovima, ali ćemo da se borimo. Ne očekujem lake dane ni jesen. Naše je da se borimo za naše interese i naše ljude na Kosovu i Metohiji. Mnogo smo mi mali da bismo menjali mišljenje tako velikih ljudi kao što je Amerika. Pokazali su mi da su pitali čoveka koji je bezbroj puta rekao da lažem, on kaže možda će i da bude, ali pašće u januratu. I u januaru će prosečna plata biti preko 500 evra, ne samo u decembru. Nekima u Srbiji je bitno samo da drugima bude loše. Ja se radujem uspehu Srbije.

- Miloš je Veliki još odlukom kralja Aleksandra, a onda je Broz tražio da se promeni naziv ulice u kneza Miloša, jer samo je on hteo da bude veliki. Velike su gužve za uključenje na novi auto-put, ali to će od 18. decembra biti sve drugačije. Ja najviše volim kad politički protivnici ne umeju objektivno da sagledavaju političke odnose. Meni je jasno da oni nisu pogledlai poslednje istraživanje, ja sam ga sinoć pogledao. Oni uopšte ne razumeju šta se u srbiji zbiva. Smisao bavljenja politikom je da Srbija bude jača, da imamo veće penzije, plate, radimo auto-puteve i pruge. Ne razumem tu vrstu logike - mi smo srećni ako je Vučić nesrećan. Imaćemo sednicu Glavnog odbora SNS brzo, naši ljudi se opuštaju i misle sve ćemo lako. Postoje drugi koji mogu da nas ugrože i zato moramo da očistimo stranku od onih koji su je koristili za bahaćenje i bogaćenje i lični interes i tako polažemo da brinemo o Srbiji.

Sastanku u Predsedništvu prisustvuju ministri finansija i prosvete Siniša Mali i Mladen Šarčević.

Vučić je najavio da će za napredovanje Srbije i Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi obezbediti poseban budžet, za 12 profesora iz Srbije.

- Zamolio bih Vas da utičete i da svoju energiju prenesete i na mlađe ljude. Saglasan sam sa profesorom Radenovićem da naučnici treba da državi vrate radom i angažovanjem, a ne samo kuknjavom.

Profesor Stojan Radenović rekao je da je bio iznenađen pozivom predsednika.

- Vaš poziv iz Njujorka i ovo sad ovde, ovo je mnogo za mene. Da me zove predsednik iz Njujorka. Supruga kaže: da te neko ne zeza.

- Beskrajno sam zahvalan što toliko vredno radite, lično me je pogodila činjenica da ste zbog naše sveukupne nedovoljne aktivnosti i pažnje počeli da potpisujete za Saudijsku Arabiju. Ja Vas molim da dođete, a mi ćemo Vam obezbediti uslove kakve svi nude. Ja sam mu ponudio kabinet, profesor je rekao: šta će meni kabinet. Za visoku plasiranost Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi ubedljivo je najzaslužniji profesor Radenović. Država će i sada pokazati da želimo da nauci i kulturi vratimo mesto. Vama sam zahvalan na rečima koje su sve probudile da samo radom i marljivošću možemo nešto uraditi. Nećemo ulagati samo u auto-puteve, već i u nauku i digitalizaciju. On mi je rekao za mene je ovo velika čast, ja Srbiju volim najviše - kazao je Vučić.

Profesor Radenović je rekao da nijedan član SANU neće biti među najcitiranijima jer to zahteva veliku posvećenost. To može da se ostvari i u podrumu, ne samo u kancelariji.

Radenović, inače penzioner, naučne radove piše u podrumskim prostorijama zgrade u kojoj stanuje na Vračaru.

Zahvaljujući njemu i profesoru Zoranu Kadelburgu, Univerzitet u Beogradu našao se među 300 najboljih u svetu 2017. godine.

Kako UB više nema u svojim redovima najcitiranije istraživače, to je dovelo ove godine do pada na Šangajskoj listi univerziteta za 100 mesta.

Radenović je u zgradi Predsedništva bio 2016. kada mu je tadašnji predsednik Tomislav Nikolić za posebne zasluge u nauci uručio Srebrnu medalju.

