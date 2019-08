VUČIĆ: NEKI ŽELE DA SRBIJI IDE LOŠIJE DA BI ONI IMALI KORIST! Za razliku od njih, radujem se uspehu i pobedama naše zemlje

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne pogađaju kritike na njegov račun, jer, kako kaže, neki ljudi žele da Srbiji ide lošije, samo da bi oni imali koristi, dok se on bori za napredak zemlje.

Na konstataciju da kada god napusti zemlju "prljava kampanja protiv njega u pojedinim medijima postane intenzivnija", Vučić je rekao da se zbog toga ne sekira, već se ponosi što može da otvara autoputeve i mostove, kao i fabrike.

- Šta da očekujete? Da li da neko prizna da neko drugi radi bolje, smanjuje javni dug, poveća plate?, upitao je Vučić.

Na pojedine opaske da će prosečna plata u januaru neće biti 500 evra, i ako do kraja godine dostigne tu cifru, Vučić je poručio da će plata i u januaru biti 500 evra.

- To vam pokazuje koliko neki ljudi žele da Srbiji ide loše ili lošije samo da bi oni imali korist. A ja se radujem uspehu i pobedama Srbije, njenom ubrzanom napretku, rekao je Vučić.

Napravio je paralelu sa svojim navijačkim opredeljenjem u mladosti, kada je, kaže, navijao za Zvezdu i radovao sa porazima Partizana, dok se danas raduje uspesima svih naših klubova u međunarodnim takmičenjima, jer je to uspeh cele zemlje, u koju dolazi novac.

Kako kaže, čovek se promeni i ne dozvoljava sebi više neke stvari, "kao što neki sa 67 godina sebi i dalje dozvoljavaju".

Osvrnuo se i na pojedine kritike na društvenim mrežima u vezi sa novim autoputem koji je nazvan "Miloš Veliki", navodeći da je Miloš Veliki još od 1898. godine odlukom kralja Aleksandra Obrenovića.

- Neverovatnim pitanjima i stvarima se služe, dodao je.

Naveo je i da sada ima gužvi preko Mislođina i Ostružnice, do uključenja na autoput, ali da će to od 18. decembra biti prošlost, kada se otvori most Surčin - Obrenovac.

Vučić je izrazio uverenje da će do 1. novembra biti otvoren istočni krak Koridora 10, ka Bugarskoj.

- To su stvari koje menjaju lice naše zemlje, zaključio je Vučić.

