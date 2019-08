OTVORENI RAT U OPOZICIJI! Sergej zvao Makalistera! Udarac mu uzvratio Jeremićev prvi čovek

Lider PSG vs. Gajić

Otvoreno pismoSergeja Trifunovića, koji je, očigledno pokušava da preuzme lidersku poziciju od Dragana Đilasa, opet je pokrenulo rat u opoziciji, jer je pozvao Evropsku uniju da organizuje dijalog vlasti i opozicije.

Trifunović je poziv i konkretizovao, predlažući predsedniku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Dejvidu Makalisteru (danas dolazi u Beograd) da organizuje dijalog srpske vlasti, opozicije, predstavnika medija i civilnog društva.

Kako je ocenio lider PSG, dosadašnji razgovori nisu doneli rezultate, pa bi Makalister trebalo da organizuje razgovore "u kojima bi se došlo do dogovora o realnom okviru u kom bi se u Srbiji održali izbori 2020. godine".

Trifunović u stvari "pucao" u Dragana Đilasa, sa čijom se idejom o bojkotu inače sprdao pre nekoliko dana na Tviteru jer je ovaj poručio da ne pristaje ni na kakav dijalog s vlašću.

Na uzvratni udarac, doduše iz tabora Vuka Jeremića, čija je Narodna stranka prva proglasila bojkot izbora, nije trebalo dugo čekati... Jedan od Jeremićevih najbližih saradnika advokat Vladimir Gajić odmah je opleo po lideru PSG.

- Pa to da mi pomognemo Vučiću da on nas prevari? Pa to neće proći... Taj plan broj dva. Radna grupa premijerke Brnabić, vlast i opozicija, ispunjavanje želja uz garancije međunarodnih faktora koji su za Vučića - prokomentarisao je Gajić ispod objave pisma Trifunović

- Da se kladimo da će pismo PSG biti prihvaćeno kao odlična ideja? Dajem odnos 1:10.

Kurir