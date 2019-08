DEJVID MEKALISTER O BOJKOTU: Partije koje ne izađu na izbore ostaće bez glasa u Skupštini, a to je mesto za rasprave o budućnosti Srbije

BEOGRAD - Predsedavajući Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister izjavio je danas da bi partije koje bi bojkotovale izbore nakon konstituisanja novog saziva ostale bez glasa u Skupštini Srbije a sve to, kako je ocenio, ne bi doprinelo jačanju demokratije i demokratskih institucija.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Mekalister, koji se po dolasku u Beograd sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom Jadrankom Joksimović i poslanicima, sa kojima je rezgovarao o brojnim temama koje se između ostalih tiču reformi i primene preporuka iz poslednjeg izveštaja EK, je rekao novinarima da je EP spreman da aktivno podrže dijalog vlasti i opozicije kako bi se unapredili uslovi rada u parlamentu.

"Bojkot 2020. godine značio bi da se glas onih stranaka koje se za to odluče ne čuje u Parlamentu", rekao je Mekalister.

Podsetio je da je pred susret sa novinarima razgovarao i sa 13 poslanika i, kako je rekao, čuo je sve stavove i najrazličitija mišljenja.

Jedna zemlja, jedna nacija, jedan parlament, ali razlicita stavovi, što je priroda parlamentarne demokratije, kazao je.

Ilustracija foto: Narodna Skupština Srbije/Odeljenje za odnose sa javnošću/nr

"U parlamentu treba da se odvijaju rasprave o budućnosti Srbije. Kako sam razumeo bojkot još nije objavljen, neke stranke razmišljaju i zagovaraju bojkot, ali još se ne zna ni datum kada će oni biti održani", rekao je Mekalister.

"Ja Srbiju vidim kako jaku, a to znači da ima i jake insitucije", rekao je on i dodao da je poslanicima preneo kako veruje da je parlament mesto za demokratsku debatu u kojoj se čuju različiti glasovi, ali i mesto za usvajanje zakona koji zemlju vode ka EU.

On je podsetio i da postoji čitav niz preporuka kako da se unapredi izborni sistem.

Prema njegovim rečima, Evropski parlament temeljno prati okrugle stolove vlasti i opozicije, ali i razgovor vlade sa predstavnicima OEBS-a.

Ohrabrujemo da se ti razgovori sa predstavnicima OEBS-a nastave, rekao je Mekalister i dodao da su EU i EP spremni da podrke Srbiju gde god je to moguće i kada se radi o te tri glavne teme - nastavku reformi, funkcionisanju parlamenta i pripremi izbora.

Ilustracija foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Upitan o zahtevu Pokreta slobodnih građana da EU bude posrednik u dijalogu vlasti i opozicije u vezi s izborima, Mekalister je rekao da nije stigao detaljno da pročita pismo PSG i da će odgovoriti kada bude u sitauciji da analizira zahtev.

Predsedavajući Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta rekao je da je EK već pužila ruku Srbiji. Komentarišući situaciju u vezi s izborima rekao je da "za taj tango ipak nije dovoljno dvoje, već troje, četvoro..." Razgovoru sa novinarima prisutvovao je i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, našta je Mekaliser rekao u šali da je on tu da bi odgovarao na teža pitanja a on na lakša, jer se to tako deli u EP.

Novinari su postavljali i pitanja o Kosovu, konkretno o tome šta je EU kao garant Briselskog sporazuma učinila da se formira Zajednica srpskih opština, kao i da li je Mekalister rekao predsedniku Vučicu šta EU može da učini da bi došlo do nastavka dijaloga i koji su to argumenti EU kojima bi ona mogla da vrati obe strane za sto i podstakne donošnje rešenja, kao i da li EU uopšte ima te argumente...

Na ta pitanja Mekalister je više puta rekao je dijalog od ključnog značaja , da se na kraju tog procesa očekuje pravno obavezujući sporazum o punoj normalizaciji odnosa što bi, kaže, donelo mnoge prednosti građanima na obe strane.

foto: Beta/Miloš Miškov

EU će raditi kako bi se napredovalo ka sveobuhvatnom sporazumu, što bi utrlo put daljim investicijama i razvoju, rekao je Meklaister, te dodao da je veliko pitanje kada će dijalog biti nastavljen.

Dodao je da je EU, ali i zemlje Kvinte, više puta ponovile da je potrebno ukinuti takse, ali da nije bilo reakcija.

Nadam se da će odgovorni ljudi u Prišitni poslušati taj savet, rekao je

Mekalister, a Fabrici primetio da domaća politička dešavanja u Prišini onemogućavaju kosovske zvaničnike da se fokusiraju na to.

Mekalister je izjavio da su i novi sastavi Evropskog parlamenta i Komisije opredeljeni za nastavak dugoročne politike proširenja EU i podršku Srbiji na tom putu.

