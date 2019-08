LOV NA SRBE! Odalović: Priština ne želi da preda posmtrne ostatke porodicama ubijenih 1999, jer se plaši da ćemo DOKAZATI EGZEKUCIJU

Kosovske vlasti odbijaju da u Prištini predaju posmrtne ostatke sedam članova porodica Šutaković i Petrović kidnapovanih i ubijenih 1999. godine u Đakovici. Pristaju da ih porodicama predaju na administrativnom prelazu sa Crnom Gorom.

Radi se o posmrtnim ostacima sedam osoba, pet iz porodice Šutaković. U junu 1999. godine odvedeni su Đorđe i Darinka i njihova tri maloletna sina – Aleksandar, Đorđe i Radoman Šutaković.

Tela ubijenih članova porodice Šutaković i Rade i Miće Petrović pronađena su u okolini Đakovice, kod mesta zvanog "Bunker". Forenzičari su utvrdili da je smrt nastupila egzekucijom.

Predsednik Komisije vlade Srbije za rasvetljavanje sudbine nestalih Veljko Odalović preneo je da je bilo dogovoreno da posmrtni ostaci danas budu predati porodicama, te da je planirano opelo u manastiru Gračanica, a onda i prenos i pokop posmrtnih ostataka u Andrijevici.

- Priština očigledno ima posebne razloge da ovo ne uradi ne samo na današnji dan, nego oni imaju očiglednu nameru da tela odavde, mimo volje porodica, direktno predaju na administrativnoj liniji prema Crnoj Gori. Ne žele da se u Prištini govori o ovom zločinu, ne žele da se u Prištini ništa od ovoga jednostavmo vidi, jer izvesno je da je ovo Đakovica, rekao je Veljko Odalović, predsednik Komisije vlade Srbije za rasvetljavanje sudbine nestalih.

foto: Beta/Medija centar Beograd

Prema njegovim rečima, Đakovica je stratište na kojem je stradalo na stotine Srba.

- Mi još imamo oko 50 lica koja vodimo kao nestala. To je zona odgovornosti Ramuša Haradinaja i očigledno je da ljudi koji učestvuju u celom ovom procesu pokušavaju da zaustave ovaj proces i da ga sklone sa prostora Kosova i Metohije, rekao je Odalović.

On smatra da ne mogu da se pomire sa ignorisanjem beogradske delegacije i zahteva porodica, i da mora da bude poštovana volja porodica, jer sve što je do sada rađeno, urađeno je po volji članova porodica nestalih i ubijenih.

- Ovo je najdirektnije kršenje radnih pravila i procedura i svega onog kroz šta smo prošli u svom ovom periodu. Radna grupa je kao mehanizam do sada rešila preko 3.000 slučajeva nestalih osoba i to je nešto što, ukoliko Priština bude ostala na ovim pozicijama, dovodi u pitanje dalji nastavak i dalju našu saradnju, istakao je Odalović.

Lokaciju na kojoj su ubijeni i sklonjeni članovi porodica Šutaković i Petrović pronašli su italijanski vojnici Kfora u julu 1999. godine. Španski forenzičari su obavili forenzički proces. Prošle godine tela su identifikovana, uz učešće i beogradske delegacije mešovite Radne grupe za rasvetljavanje sudbine nestalih na KiM.

Insistiraćemo na istrazi

Odalović očekuje otvaranje istrage oko kidnapovanja i ubistva sedam članova porodica Šutaković i Petrović.

- Insistiraćemo da specijalizovano tužilaštvo po okončanom procesu otvori istragu. Ima mnogo činjenica, i mnogo stvari se zna oko ovih otmica. Ko su ljudi koji su čuvali objekte, ko su Albanci koji su stražarili, ko su oni koji su toj zoni odgovornosti činili zločine, rekao je Odalović.

Veruje da će istraga koja bude otvorena dovesti do pravih nalogodavaca, jer ovo prema njemu, nisu izolovani slučajevi, ni u Đakovici, ni u Prizrenu.

- Samo na periferiji Đakovice imamo četiri logora, za koje se zna. Jedan je bio u hotelu "Paštrik", jedan u fabrici "Virdžinija", zatim fabrici "Metalik"u, auto-školi. Postoje svedoci koji su bili u tim zatvorima, postoje brojne žrtve, a da niko za te zločine nije odgovarao. Tako da je ovo možda trenutak, ukoliko se otvore istrage, da ćemo da dođemo do prave istine, da se dođe do izvršilaca i nalogodavaca, rekao je Odalović, ocenivši "da je to bio lov na Srbe".

