STEFANOVIĆ O GENERALNOJ SKUPŠTINI INTERPOLA: Naš posao je da ne dozvolimo ulazak Kosova u tu policijsku organizaciju

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da očekuje da će zahtev takozvanog Kosova za prijem u Interpol biti tema sednice Generalne skupštine u Čileu i da se nada da se to neće desiti, jer bi to značilo potpunu politizaciju te policijske organizacije.

"Očekujem da to bude na dnevnom redu u Čileu, ali treba dvotrećinska većina od broja prisutnih država da bi se to izglasalo. Bitka je sada, ko će doći. Ako većim delom dođu one zemlje koje su protiv nas, odnosno koje su priznale nezavisnost Kosova imaćemo teži posao, ali naš posao je da se borimo za Srbiju, i borićemo se", rekao je Stefanović.

On je rekao da je situacija veoma složena i da je uvođenje taksi od strane prištinskih vlasti bilo potpuno nezakonito, protivno Cefti, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Srbiji, i BiH.

"Oni to rade da pokažu nivo bahatosti i koliko hoće da naštete interesima Srba na Kosovu. Jasno je da ako bi Kosovo bilo primljeno u Interpol imali bismo potpunu, katastrofalnu politizaciju jedne policijske organizacije", rekao je ministar.

Ako bi se to dogodilo, kaže Stefanović, moglo bi da se desi da protiv 2.000- 3.000 policajaca i vojnika koji su učestvovali u borbi protiv terorizma budu potignute poternice.

Na prošlogodišnjoj sednici u Dubajiu, kaže, predstavnici Srbije uložili su ogromnan trud da objasne koliko bi to bilo štetno, a da je predstavnicima prištinskih vlasti tako nešto potrebno da bi dobili još jedan element državnosti.

"Naš posao je da ne dozvolimo takav scenario, da se borimo sa partnerima, zemljama koje nas podržavaju, ali i koje su glasale za njih i prihvatile nezavisnost Kosova, da im objasnimo kakva bi to bila šteta", rekao je ministar.

On je dodao da neke od zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova nisu glasale u Dubajiu prošle godine za prijem Kosova u Interpol.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir