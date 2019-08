AUSTRIJSKI LIST OPTUŽUJE BIVŠEG VICEKANCELARA: Ivica Dačić kontrolisao Štrahea

Austrijski list Standard optužuje bivšeg austrijskog vicekancelara Hajnc-Kristijana Štrahea za kontakt sa ekstremnim nacionalistima na Balkanu i navodi da je bivši austrijski lider izmanipulisan od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije jer nikada nije izgovorio „Kosovo je Srbija“.

Prema pisanju austrijskih novina, Štrahe je u vreme mandata bio u bliskim odnosima sa srpskim liderima, ali je prilikom intervjua za srpski list Politika informativna služba MSP umešala prste i izmenila prevod „stavljajući mu reči u usta“:

- Prijateljstvo s desničarskim ekstremistima na Balkanu prošle godine išlo je toliko daleko da je dozvolio da kao austrijski vicekancelar bude instrumentalizovan od strane službe. Podsećamo na njegov na intervju Politici u kojem je rekao da je Kosovo deo Srbije, što je suprotno stavu austrijske vlade, ali odgovara stavu Srba.

List tvrdi da se takav intervju sa Štraheom nije ni dogodio, već da je informativna služba Ministarstva spoljnih poslova Srbije te reči njemu „stavila u usta“.

foto: Profimedia

- Uz originalni intervju Politike, u koji je Standard imao uvid, nalazi se konverzacija preko mejla u kojoj je stajalo „šaljem ti originalni intervju na nemačkom sa Štraheom, koji smo dobili iz Ministarstva spoljnih poslova“. Očigledno je s tim u vezi Štraheom, dok je on bio u austrijskoj vladi, upravljalo strano ministarstvo spoljnih poslova - konstatuje Standard.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da su napisi Standarda proizvoljne spekulacije.

- Mi pomažemo svim medijima da dođu do nekog intervjua. Većina stranih gostiju daje intervju uoči dolaska, kao što je to sada uradio japanski ministar. Standardu izgleda nije problem to što su drugi austrijski političari i mediji pod uticajem i u službi kosovskog MSP - kaže Dačić. On je dodao da je normalno da MSP Srbije održava kontakte sa stranim funkcionerima u cilju promovisanja i zaštite nacionalnih interesa.

Kurir.rs / Foto: Zorana Jevtić

Kurir