VUČIĆ RAZGOVARAO S VLASNICOM KANALA 9: Pomoći ćemo da se reši problem, Pavlovićeva prekinula štrajk glađu posle susreta s predsednikom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa vlasnicom Кanala 9 Majom Pavlović. Predsednik Vučić je saslušao i razumeo probleme sa kojima se suočava Кanal 9. On je naglasio da država ne može odjednom sve da reši, ali će brzo reagovati i uključiti se u rešavanje problema. „Svestan sam da je situacija komplikovana, ali ćemo, u skladu sa zakonom i uz mnogo napora, pomoći da se problem reši“, istakao je on. Predsednik Vučić zamolio je Maju Pavlović da prekine štrajk glađu.

