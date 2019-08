SVI ĐACI PRVACI U NOVOM SADU DOBILI BESPLATNE UDŽBENIKE! VUČEVIĆ: Ponosan sam što smo izdvojili 27 miliona dinara za knjige, sve škole su spremne za početak nastave (FOTO, VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anamarija Viček obišli su danas Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ gde su okončani radovi na nadogradnji objekta, renoviranju kuhinje, kao i na izgradnji novih sportskih terena u školskom dvorištu.

Nadgradnja zgrade OŠ „Ivo Lola Ribar” realizovana je u okviru Protokola o saradnji Grada Novog Sada, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj”, kojim je predviđena modernizacija škola kreditom Evropske ivesticione banke.

Osim OŠ „Ivo Lola Ribar”, u Novom Sadu su na ovaj način obnovljene i OŠ „Veljko Vlahović” i „Nikola Tesla”.

- Sve škole u Novom Sadu su spremne za početak nove školske godine i ukupno je 3.794 upisanih đaka prvaka u novosadskim osnovnim školama, dok je u školi koju danas obilazimo „Ivo Lola Ribar“ 115 novoupisanih učenika u prvi razred. Škola u kojoj prisustvujemo prijemu prvaka, obnovljena je i proširena zahvaljujući Ministarstvu prosvete, kao i Gradu Novom Sadu koji je prethodnih godina uložio oko 100 miliona dinara u nju. Veoma sam zadovoljan kad vidim da Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“, sada proširenog kapaciteta i potpuno renovirana, izgleda kao moderan školski objekat, na radost đaka, ali i svih zaposlenih. Verujem da ćemo uskoro da uđemo u nove projekte, poput širenja dvorišta oko škole, jer se nadamo da će nam zbog sve većeg broja upisane dece postojeći kapaciteti postati nedovoljni. To bi značilo samo da naš grad raste i razvija se, a na nama je, kao Gradskoj upravi, da stvorimo najbolje uslove za to. Hoću da učinimo sve da Novi Sad ne izgubi ni jedno odeljenje, da čuvamo svaku školu i da kontinuirano ulažemo u njih, ali nije suština u obnovi infastrukture, već da naša deca ostanu ovde da se školuju i da nastave da žive i rade u našem gradu i državi. Ne vredi ni najlepša škola, ako u njoj nema dece. Hvala resornom ministarstvu na podršci za ovaj projekt i kompaniji koja već četiri godine kupuje deo školskog pribora za prvake i time rasterećuje pritisak na kućni budžet. Ponosni smo što smo uspeli ove godine iz budžeta Grada da kupimo komplet udžbenika za sve đake prvake sa teritorije Novog Sada, i za to je izdvojeno 27 miliona dinara - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i poželeo prvacima da uživaju u svetu znanja, igre i druženja, u školi gde zvanično počinje njihovo obrazovanje.

Državni sekretar Anamarija Viček istakla je u svom obraćanju da Ministarstvo prosvete stavlja velki naglasak na poboljšanje kvaliteta obrazovanja, kako infrastrukturno, tako i kroz ulaganja u nastavne planove i programe.

-Imamo izuzetno dobru saradnju sa Gradom Novim Sadom što pokazuju i radovi koji su uspešno izvedeni u ovoj školi. Raduje nas i podrška koja je pružena roditeljima novosadskih prvaka, koji od gradske uprave i društveno odgovorne kompanije dobijaju celokupan materijel za početak školovanja – rekla je Anamarija Viček i čestitala đacima polazak u prvi razred.

Direktor Gajić se zahvalio Ministarstvu i Gradu Novom Sadu na ulaganjima koja su sprovedena u toj školi i rekao da će sada uslovi za rad biti znatno olakšani, funkcionalniji i komforniji.

Nakon priredbe povodom prijema prvaka, usledila je prozivka učiteljica i formiranje kolone prvaka koji su ušavši u učionice, na svojim klupama zatekli poklon u vidu ranaca sa kompletnim knjigama i sa setom svezaka i olovaka.

