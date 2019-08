OVAKO IZGLEDA DEMOKRATIJA LIDERA SZS: Đilas rasplakao čoveka, napao ga zbog pitanja!

Zbog nezgodnog pitanja koje je meštanin Ralje Miroslav Ranković postavio tadašnjem gradonačelniku Draganu Đilasu, ovaj građanin je pretrpeo pravi pakao! Đilasa je pitanje toliko iznerviralo, pa je Rankovića uhvatio za rukav jakne i počeo da ga vuče uz psovke.

Nakon toga naredio je obezbeđenju ga „ukloni“ - otkrio je Ranković svojevremeno, dodajući da je Đilas poludeo i naredio da ga ljudi iz obezbeđenja privedu (18. oktobra 2011. godine).

Plašim se

- Podneo sam prijavu protiv Đilasa, ali je sudija odbacila optužbe a da niko nije bio ni saslušan. Dobro sam razmislio i ne želim da mi se nešto desi. Gradonačelniku sam postavio pitanje kako objašnjava da su nabavljeni višestruko skuplji delovi za mašine nego što je bilo u drugoj ponudi. On je na to odgovorio: „Koje mašine?“ Ja sam mu rekao da nisam toliko upućen u nazive mašina, ali mašine za JKP „Vodovod i kanalizaciju“. On me na to pitao: „Gde ste vi to pročitali?“ Rekao sam - u Kuriru. Onda je on rekao: „Lažeš, to nije pisalo u Kuriru!“ Napravio je dva koraka, rekao mi je „đubre jedno“ i naredio da me privedu - otkrio je Ranković tada plačnim glasom.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić kaže da su Đilas i njegov kartel u vreme svoje vlasti potpuno privatizovali državu i zaveli strahovladu.

- Odlučivali su ko treba da bude pretučen, ko uhapšen, partijski su diktirali ko će biti tužilac, a ko sudija. Uništavali su živote stotina hiljada porodica, a oni sami se masno bogatili, dok nisu postali milijarderi. Njihov pokvaren, neljudski karakter sastavni je deo slike pustoši, u koju su pretvorili celu Srbiju - istakao je Orlić.

Uspaničen

Poslanik Vladimir Đukanović kaže da je prava sreća što Đilas više ne može da maltretira građane.

- Đilas se plaši za svoju slobodu, strahuje da će se otkriti sve što je radio. Ovaj primer maltretiranja običnog čoveka, koji nema veze sa politikom, pokazuje da od Đilasove tolerancije i slobode medija, o kojoj stalno priča, nema ništa. Nije dozvoljavao da ga građani nešto pitaju, a kamoli mediji - istakao je Đukanović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Đilasovo ponašanje ukazuje na autoritaran psihološki profil ličnosti, koji želi da dominira.

- U 21. veku niko ne treba da bude uhapšen zbog nezgodnog pitanja, sloboda govora je ustavno pravo svakog građanina. Đilasovo zalaganje za demokratiju i toleranciju medija je lažno i služi mu kao propaganda. Nije otišao dalje od svoje autoritarne politike i prakse - podvlači analitičar.

Slao saradnika na ljude BJELIĆ TUKAO ZBOG ĐILASA foto: Kurir Saša Bijelić, bivši gradski menadžer 2008, pretukao je meštanina Grocke Milorada Marčetu prilikom posete Borisa Tadića i Dragana Đilasa SO Grocka. U momentu prolaska funkcionera Demokratske stranke Boris Tadić se rukovao sa Miloradom Marčetom, koji mu je rekao: „Gospodine predsedniče, vama svaka čast, ali šta će vam ovi lopovi pored vas?“, misleći i pokazujući na Đilasa. Dva-tri minuta po prolasku kolone Tadića i Đilasa, Marčeti je prišao krupan mladić smeđe kose i nekoliko puta ga udario pesnicom u glavu i bacio na betonsku ogradu.

