OVO JE ODBORNIK SNS KOGA JE BASTAĆ NAPAO NA TRGU REPUBLIKE! Nemanja Joksimović: Pitao sam dokle će više da maltretira građane, a onda je on poludeo, počeo da mi se unosi u lice, gura glavom, vuče! Sekund kasnije opkolili su me NJEGOVI HULIGANI

Predsednik Opštine Stari Grad Marko Bastać sa svojim pristalicama danas je na novo-otvorenom Trgu Republike grubo fizički napao odbornika SNS Nemanje Joksimovića, jer ga je upitao dokle će više da maltretira građane!

- Negde oko 11 i 15 mi smo se okupili na da ispratimo otvaranje Trga Republike koji je odlično sređen i lepši nego pre, ali i prvu vožnju Vrabac servisa koji će prevoziti besplatno građane u centru grada... Tu su se okupili i Marko Bastać i grupica njegovih huligana, a bio je šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u SKupštini Grada Beograda Nikola Jovanović. Tu nije bilo građana, tu su bili samo huligani koji Bastać već godinama finansira novcem iz kase Opštine Stari grad i na šta je već dao 167 miliona... Bacali su dimne bombe, maltretirali građane i novinare. Stao sam ispred njih da odbranim novinare koji su pokušavali da rade svoj posao dok su ih Bastaćevi huligani gurali i maltretirali. Stao sam i pitao zašto to rade i dokle će više da maltretiraju sve koji ne misle kao oni... U tom trenutku su poludeli! Bastać je krenuo da mi se unosi u lice, da me gura glavom, da me vuče, a njegovi huligani su me okružili i takođe gurali i vukli! A samo sam postavio pitanje dokle će više tako! Pretpostavljam da je odlazeći predsednik Opštine Stari grad nervozan jer idu izbori i zna da više niko neće glasti za njega - kaže Joksimović za Kurir i dodaje da će ovakvo divljaštvo ohrabriti njega i njegove kolege iz SNS da rade još više u interesu građanja.

