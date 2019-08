ZORAN STOJILJKOVIĆ O NASILJU NA TRGU REPUBLIKE: Posledica odsustva tolerancije u društvu

Povodom incidenata prilikom otvaranja Trga Republike za saobraćaj i pešake u kojima je akter bio predsednik opštine Stari grad Marko Bastać koji se unosio u lice i vređao odbornika Nemanju Joksimovića profesor FPN Zoran Stojiljković kaže da to pokazuje odsustvo tolerancije u društvu.

- To je problem i predstavlja odsustvo svake političke korektnosti, uvažavanja i argumenata. Odsustvo argumentacije i tolerantog nastupa dovodi do verbalnih obračuna i samo je pitanje kad će to otići dalje i prerasti u fizički obračun. To će biti tako sve dok građani javno ne osude takvo ponašanje i tek kad oni, koji se tako ponašaju shvate, da je to politički neisplativo, prestće to da rade.

