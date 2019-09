KOGA ŠEF AMERIKE ŠALJE DA REŠI BALKANSKE PROBLEME: Srpski zet - Trampov specijalac za Balkan!

Potez američkog predsednika Donalda Trampa da imenuje Metjua Palmera za specijalnog predstavnika SAD za Balkan siguran je znak da Vašington namerava da podstakne brzo rešavanje kosovskog pitanja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Za šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića to je i dokaz da nezavisnost Kosova nije gotova stvar, kako su proteklih godina tvrdili zagovornici nezavisnog Kosova.

Pritisak na Prištinu

- Zašto bi imenovali specijalnog predstavnika ako je stvar rešena? - upitao je Dačić.

Kako je objasnio za Kurir, situacija je sada značajno drugačija jer je očigledno da američka administracija želi da pogura pregovarački proces i ohrabri sve strane na zapadnom Balkanu da grade mir i stabilnost:

- Međutim, kakvi će biti rezultati, videćemo, zavisi i od izbora u Prištini. Tamo svi obećavaju da će da ukinu takse čim se završe izbori, ali ja njima ništa ne verujem. Mir i stabilnost ne zavise krucijalno od samog izbora Palmera, već je ključno hoće li se pojačati pritisak na Prištinu da ukine takse na srpsku robu. Nije zanemarljivo ni to što je Palmer oženjen Beograđankom, mada to ne mora da bude prednost. Moraće da dokazuje da nije pristrasan, a reč je o čoveku koji zaista poznaje region.

Dobra vest

Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić podseća da je Amerika posle dužeg vremena imenovala nekoga kome je dala misiju da intenzivno radi na Balkanu.

- To je najjasniji signal da Amerikanci hoće da poravnaju teren zapadnog Balkana, a to, pre svega, podrazumeva da se reši Kosovo kao najneuralgičnija tačka koja je, zajedno s BiH, preostala. Do sada je postojala neka vrsta dvovlašća, čak i trovlašća u američkoj administraciji, pa je u vezi s Balkanom, posebno Kosovom, Stejt department imao svoju politiku, Pentagon često svoju, a Bela kuća manje-više nikakvu politiku - objašnjava Jakšić i dodaje:

- Trampu je važno da napravi neki uspeh s kojim može da uđe u predsedničku kampanju. Za nas bi to trebalo da bude dobra vest, imajući u vidu biznis karakter Trampove politike. Jer on sve doživljava kao posao i kada se nečeg prihvati, on želi da to i završi.

KO JE METJU PALMER foto: AP/Amel Emrić - bavio se SRJ u Stejt departmentu do kraja sukoba na KiM 1999. - na pregovorima u Rambujeu bio zamenik šefa delegacije SAD

- bio savetnik predsednika Džordža Buša za nacionalnu bezbednost za Evropu

- tri puta je službovao u ambasadi SAD u Beogradu, gde je upoznao i suprugu Danicu

- tečno govori srpski, a služi se grčkim i japanskim jezikom

- napisao je nekoliko romana

Zavoleo našu zemlju MOGAO BIH DA ŽIVIM U SRBIJI Palmer je oženjen Beograđankom Danicom, koju je upoznao dok je službovao u srpskoj prestonici. O svojim utiscima o Srbiji, prošle godine je ispričao:

- Volim vašu zemlju. Kad sam prvi put došao 1993, realnost je bila prilično crna. Rat u Bosni, sankcije... Ali čak i u tim vremenima, kad su odnosi između SAD i Srbije bili sve samo ne dobri, moje lično iskustvo sa Srbima bilo je samo pozitivno. Toplina, velikodušnost, darežljivost... pametan svet, visokoobrazovan, radoznao... Ovde se osećam veoma prijatno, volim tu da živim, mogu sebe da zamislim u penziji ovde. Imam kuću u Crnoj Gori, između Bara i Ulcinja. Biti ovde stacioniran i provoditi leto u Crnoj Gori... zvuči kao lep penzionerski život.

​​​​​

