VUČIĆ NA SEDNICI GLAVNOG ODBORA SNS: Više naprednjaka na listi kandidata za poslanike, važno je da izmerimo snagu

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas, obraćajući se na sednici Glavnog odbora SNS, da će na listi kandidata za poslanike, koju "nosi" SNS, biti više naprednjaka nego ranije, i pored saradnje sa koalicionim partnerima, jer je, kaže, važno da se izmeri snaga SNS i snaga drugih.

"SNS će imati značajan broj poslaničkih kandidata, više nego ranije. Mi smo uvek bili veoma darežljivi, poštovali smo i poštujemo koalicione partnere, ali koliko god poštovali, na kraju krajva - oni koji se bore su malobrojni iz SNS-a. Ove druge ni mikroskopom ne mogu da nađem", primetio je Vučić govoreći o izbornoj platfromi SNS za 2020. godinu.

Kako je rekao, kada je teško i kada ima problema, kada dođe do sukoba sa političkim protivnicima ili se trpi pritisak međunarodne zajednice - tu su samo ljudi iz SNS da se tome suprotstave, ili i partneri, koji se, kaže, retko oglase i to posle njegovih poruka u javnosti.

"Sarađivaćemo i dalje, ali ćemo tačno da izmerimo snagu SNS i snagu drugih", rekao je Vučić.

Takođe, najavio je da će i na centralnoj listi SNS biti promenjeno više od 50 odsto ljudi, te da će ostati oni malobrojni, koji su se dokazali borbenošću, kao i da će biti 30 odsto novih, mladih ljudi.

Neće biti promena zato što je neko neuspešan, već je potrebna nova energija, dodao je on i ponovio da će 50 do 60 odsto u vladi biti novih ministara, ako SNS dobije poverenje građana.

"Da pokažemo da nismo srasli sa foteljom, da nam je važno da Srbija ide napred, da nismo posvećeni ličnom bogaćenju", rekao je Vučić i primetio: "Kako ljudi iz GO najmanje tapšu na ovakve reči".

"Ovo se odnosilo i na mene, ne samo na njih", dodao je.

Vučić je poručio da će SNS na izbore da izađe sa rezultatima.

On je poručio da je Predsedništvo SNS usvojilo zaključak kojim se do 10. oktobra daje rok lokalnim samoupravama da dostave ideje - kako će liste da im izgledaju, kakav im je plan, koliko će novih ljudi biti, koliko se njih dokazalo, koliko je onih koji nisu zavredeli poštivanje naroda i koji će otići, šta je urađeno do sada i šta bi trebalo da se uradi.

foto: Kurir TV

To isto, kaže, važi i za Vojvodinu.

Vučić je istakao da će pre toga, 6. oktobra biti održani izbori na KiM, kao i da je njegov savet Srpskoj listi da na tim izborima učestvuje i pobede.

Biće to teški izbori za Srpsku listu, ali očekujem pobedu u našoj južnoj pokrajini, istakao je Vučić.

"Iako će imati najtežu kampanju, jer ne postoje načini na koji albanski portali, Kvinta nisu uključili da Srspka lista, koja radi sa Beogradom, i živi i radi za Srbe sa KiM, izgubi od njihovih miljenika", rekao je Vučić.

On je, na početku obraćanja, izrazio zadovoljstvo što na sednici nema samo najviših funkcionera stranke, već i drugih clcanova, te se svima zahvalio na podršci, radu i velikom trudu, koji su uložili.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir