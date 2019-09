VUČIĆ O NAPADU NA SRPSKOG MLADIĆA: Albanci su opsednuti severom Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u gostovanju u emisiji Hit tvit NA TV Pink najpre prokomentarisao najnoviji incident u severnom delu Kosovske MItrovice. On je istakao da je povređeni srpski mladić van životne opasnosti, a da taj sukob pokazuje da su Albanci opsednuti pitanjem kontrole severa Kosova.

foto: Printscreen RTV Pink

Vučić je izjavio da je napad na maloletnog mladića srpske nacionalnosti u severnom delu Kosovske Mitrovice pokazao koliko je opasno otvaranje mosta na Ibru i istakao da postoji fascinacija Albanaca severom KiM.

"To su loše stvari i loše vesti, borili smo se protiv toga sve vreme, zato sam govorio koliko je opasno otvaranje mosta na Ibru, jer je želja Albanaca sever Kosova i Ulica kralja Petra u Kosovskoj Mitrovici", rekao je Vučić za televiziju Pink.

On je ocenio da postoji fascinacija severnom Mitrovicom od strane Albanaca.

"To je devet kvadratnih kilometara, kao da je devet miliona kilometara, čitava borba im je stala u borbu za severnu MItrovicu, Zvečan", rekao je Vučić.

On je istakao da je srpski narod tvrd i snažan, iako je teško opstati i u Gračanici, kosovskom Pomoravlju, Metohiji...

foto: Printscreen TV Pink

Govoreći o napadu, Vučić je rekao da saznaje, što će se, kako navodi, videti i na snimcima, da je dečak namamljen od strane veće grupe Albanaca, ali je istakao da će se sačekati rezultati istrage.

Vučić je rekao da je ranije večeras razgovarao sa direktorom Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Milanom Ivanovićem, koji mu je preneo da je dečak Danilo Bojković operisan i da su lekari optimistični i očekuju oporavak.

On je, kako je rekao Vučić, imao ubod u slabinu, pogođena su mu i rebra i arterija, a operacija je bila komlikovana.

"Lekari su optimistični i očekuju oporavak", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je na pitanje o imenovanju Metju Palmera rekao da očekuje da će on voditi američku politiku i da neće biti lako.

foto: Printscreen TV Pink

- Metju Palmer je odgovoran i marljiv čovek. Smešno mi je kad neko kaže da je "srpski zet". Metju Palmer će sprovoditi politiku SAD snažno i brutalno. Mislim da su Albanci u svojoj borbi za glasove upinju da dokažu svoj antisrpski i antibeogradski pristup.

- Neko je želeo da nam oteža poziciju oko Kosova i u tome je strani faktor uticao. Od pobede na predsedničkim izborima 2017. godine koja je bila čista kao suza kreće delegitimizacija vlasti u Beogradu i Srbiji. Suočili smo se sa užasnim nasleđem. Preduzimao sam najteže reforme, smanjivao sam plate i pnezije da bi nam danas bile više. Suština je u nečemu drugom, u tome da je neko želeo da nam oteža razgovore o Kosovu i Metohiji.

foto: Printscreen RTV Pink

- Naravno, najsnažnija tačka otpora njima i nezavisnosti KiM bez toga da Srbija bilo šta dobije jeste Aleksandar Vučić, šta god drugi mislili. Tadić nam je ostavio granicu na Jarinju, stotine zemalja koje su prihvatile Kosovo, pa neka narod proceni šta nam je ostavio u nasleđe - rekao je predsednik Srbije.

On je posle toga govorio o napretku Srbije:

- Poželeo bih prvacima srećan polazak u školu sutra. Naš zadatak je da im obezbedimo kompjutere da digitalizujemo. Treba da radimo na poboljšanju svega. To mi radimo, povećavamo penzije, plate, to treba da se radi. Danas je Srbija zemlja koja se podiže i gradi, nisu to samo putevi, rekao je Vučić.

Govoreći o opoziciji, on je rekao:

- Opozicija je u razgovoru došlo do dva zaključka jedan je da ne učestvujem u kampanji, a ja to želim i hoću i drugi zahtev kao genijalna ideja je sinula Bošku Obradoviću i Čedomiru Jovanoviću je da se formira prelazna vlada. A zna se kad se formira prelazna vlada. Oni bi hteli da mogu da kradu pare da trpaju u tašne milion evra. Ja sam prvi uslov i ja to neću uraditi dok sam živ. Oni drugo rešenje nemaju. Da srušim zemlju i da na vlast dovedem lezileboviće i to ne može. Kad dobijete većinu dobićete mandat. Samo da pobedite na izborima. Da to odlučuju opozicija, stranci, e to ne može.

- Kad govorimo o uslovima mi smo bili spremni da prihvatimo najveći broj uslova njihovih pomagača. Spremni smo da prihvatimo 90 posto preporuka, ali to njih ne interesuje. Kod mene su došli predstavnici "Crte" i razgovarali o parlamentu. Pet zahteva su imali. Ispunili smo svih pet zahteva za samo sedam dana. Opoziciju ne interesuje Kosovo, njih interesuje samo vlast. Postoji opasnost da izazovu sukobe što ih je sve manje. Ljudi se napinju da se zakače toalet papir na prozor predsedništva. To je znak nervoze zbog kriminalnih afera. Nemoć i strah za sopstvenu političku budućnost dolaziće sve više, rekao je Vučić

(Kurir.rs)

Kurir