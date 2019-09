PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA ŠVEDSKE KOMPANIJA: Dobra saradnja sa srpskom firmom u oblasti IT sistema (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom švedske kompanije Erikson, koju je predvodio direktor za tržišta Evrope i Latinske Amerike Arun Bansal. Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o saradnji sa kompanijom Telekom Srbija u oblasti novih IT sistema i mobilnih mreža, unapređenju novih tehologija, kao i o saradnji na globalnom nivou. Erikson je jedna od vodećih kompanija koja pruža usluge u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

