STEFANOVIĆ: Đilas će nam sve reći osim istine, a to je da je postao milioner dok je bio na vlasti! Želi Srbiju u kojoj bi ponovo došao do kasice prasice!

Dragan Đilas bi želeo Srbiju u kojoj bi ponovo došao do kasice prasice , domogao se RTS da bi zgrtao milione, uspostavio apsolutnu kontrolu nad medijima. Zaboravlja da to većina građana neće, poručio je član Predsedništva SNS

- Dragan Đilas će nam sve reći osim istine, a to je da je postao milioner upravo u periodu dok je bio na vlasti i dok je njegova stranka imala apsolutnu vlast u Srbiji - izjavio je član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović. On je kazao da je Đilas očigledno i danas zaboravio da kaže građanima Srbije da je najveći i jedini ozbiljan novac stekao upravo u vreme vlasti, dok je bio na funkcijama od 2004. do 2013. godine.



- Kao i obično i danas smo od Dragana Đilasa mogli da čujemo sve i svašta, uglavnom neistine, ali jedino što nismo mogli da čujemo je ono što ga godinama pitaju građani Srbije. Nismo mogli da čujemo zašto je lagao da je prvi veliki novac zaradio u Češkoj, pa da je kao bogat čovek ušao u politiku u Srbiji, dok izveštaji čeških poreskih organa jasno pokazuju da je za sve godine postojanja njegovih firmi u Češkoj njihova ukupna zarada bila oko 74.000 evra - naveo je Stefanović i dodao:



- Nismo mogli da čujemo ni odgovor na pitanje zašto je stalno ponavljao da njegove firme nikada nisu radile sa državom i državnim preduzećima, a pokazalo se da je baš najveću zaradu upravo ostvario na poslovima sa RTS i Telekomom, koje plaćaju svi građani naše zemlje.



On je podsetio da je Đilas u periodu od 2004. do 2013. bio direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, zatim ministar i gradonačelnik i da je stranka čiji je bio zamenik predsednika i potom predsednik bila na vlasti u periodu od 2000. do 2012. godine.



- Upravo u tom periodu njegove firme abnormalno su zgrtale novac, a danas će nam svi njegovi analitičari, novinari i politički saradnici pokušavati da objasne kako je došlo do drugačijeg obračuna PDV, kako je prebacivao iz evra u dinare, iz dinara u evre - naveo je Stefanović.

foto: Tanjug/Sava Radovanović



On je istakao da Đilas jedino neće objasniti ono neporecivo - da je kroz račune njegovih firmi prošlo 60 milijardi dinara i da je zvanično iskazana bruto dobit od strane njegovih preduzeća bila veća od 105 miliona evra:

- Sve te kompanije imale su jednog istog vlasnika, a to što danas stalno ponavlja da je prebacio upravljačka prava na druge ljude, suštinski samo znači da će za malverzacije i kriminal, za koje ćemo videti da li će sud naći da ima dovoljno dokaza, odgovarati neki drugi ljudi koje je Đilas gurnuo da potpisuju za njega, dok je on ubirao profit.



Stefanović napominje da od Đilasa, takođe, danas ne možemo čuti kako je to Srbija izgledala u vreme vlasti njegove DS.



- Danas kaže da neće da živi u zemlji u kojoj navijači izlaze na autoput i udaraju u automobile, naravno ne spominjući da su isti ekspresno uhapšeni. Ali, zato je i te kako želeo da živi u istoj ovoj zemlji u periodu dok mu je stranka bila na vlasti, kada su ubijali političke protivnike, poput Ranka Panića, ubijali novinare, bacali suzavac i polivali vodenim topovima ljude samo zato što drugačije misle i u kojoj su navijači mučki ubili Brisa Tatona - kaže Stefanović.



Đilas je takođe želeo da živi, dodaje Stefanović, u Srbiji o kojoj su svi izveštaji EU u to vreme bili katastrofalni, u kojoj se izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je potpisala Verica Barać, o Đilasu i njegovom uticaju na medije nije smeo pojaviti gotovo ni u jednoj novini.



- Takva Srbija iz njihovog vremena mu se sviđala, jer je u samo takvoj zemlji mogao da zaradi milione. Takvu bi Srbiju Đilas ponovo želeo. Srbiju u kojoj bi ponovo došao do kasice prasice, domogao se RTS da bi zgrtao milione, uspostavio apsolutnu kontrolu nad medijima i u kojoj bi ispravno i demokratski bilo samo ono sa čim se Đilas slaže i u kojoj ga naravno niko ne bi pitao zašto je lagao kako se obogatio. To su Đilasove vizije budućnosti Srbije, ali jedino što uporno zaboravlja je da to većina građana neće - zaključio je Stefanović.

Kurir.rs / Foto: Dado Đilas, Marina Lopičić

Kurir