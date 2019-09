MINISTRI POSLE NAJAVE ALEKSANDRA VUČIĆA: Možemo da odemo iz Vlade, nismo se rodili s foteljom!

Opušteni: Članovi Vlade kažu da se ne plaše smena, to jest najave šefa SNS da će posle izbora polovina njih leteti iz Nemanjine. Kako kažu, svako ko nema rezultate - treba da bude zamenjen

Ministri iz redova naprednjaka, ali i oni nestranački, ne plaše se moguće smene posle izbora, koju je najavio predsednik SNS Aleksandar Vučić. Kažu da su spremni da pruže šansu novim ljudima s jakom energijom i da se ne boje da ostanu bez fotelje!

foto: Dado Đilas

Ove najavljene promene, ocenjuju analitičari, mogu dodatno da motivišu i podstaknu na rad i dokazivanje ne samo ministre nego i državne sekretare i druge funkcionere.

Nove ideje i progres

Čistka se posebno odnosi na ministre iz redova SNS, jer je Vučić rekao da će, ako pobede na izborima, više od 50 odsto njih biti zamenjeno, a pogotovo oni koji su, kako je naveo, na ministarskoj poziciji po šest, sedam godina.

Potpredsednica Vlade i ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović kaže za Kurir da je jedino merilo rada - rezultat:

foto: Ana Paunković

- Dolazak novih i mladih ljudi na sve pozicije u državi, ne samo u vladi već i u opštine i druge institucije, jedini je način za dobijanje novih ideja i daljeg progresa. To je jako dobro prepoznao predsednik Vučić. Odavno se zalažem da jedino merilo rada svakog od nas bude rezultat i to šta je svako uradio za našu zemlju, za naše građane.

Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da je dobro dati šansu onima koji imaju entuzijazam i snagu da unaprede Srbiju.

foto: Marina Lopičić



- Niko se od nas u ministarskoj fotelji nije rodio, niti mu ona pripada po pravdi boga. Vlada je tim koji mora da funkcioniše besprekorno i koji mora da ostvaruje veće rezultate od onih što su u početku zacrtani. Svako ko ne može da isprati taj tempo treba da pruži priliku drugome ko može - rekla je Kuburovićeva.

Pod lupom

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da podržava promene:

foto: Filip Plavčić

- Smatram da su promene sastavni deo i života i posla, tako da ukoliko nema ubedljivih rezultata i ukoliko ima boljih kadrovskih rešenja, podržavam promene, bilo da je u pitanju resor koji ja vodim ili bilo koji drugi resor.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da smene kao tema mogu da podstaknu na još veći rad:

- Logično je da posle izbora dođe do ozbiljne rekonstrukcije vlade i to je dobro, jer građani shvataju da odlazak na izbore donosi neku promenu. Priča o smeni može i da podstakne ljude na funkciji da rade još bolje, i to ne samo ministre nego i ceo vrh državne uprave. Jasno je da će u narednim mesecima svako biti pod lupom.

Mladen Šarčević NISAM SEBE RAZOČARAO foto: Dragana Udovičić Ministar Mladen Šarčević, koji kao nestranačka ličnost vodi resor prosvete i obrazovanja, kaže da je profesionalac i da se zato ne plaši promene:

- Reforme u prosveti i nauci su napredovale tri puta brže nego u drugim zemljama, i to je najbolja utvrdila Evropska komisija, od koje imamo samo reči hvale. To je dokaz kvalitetnog rada i drago mi je što nisam sebe razočarao. Nisam vezan za ministarsku fotelju, ja sam u ovom poslu profesionalac i tako se ponašam od prvog trenutka.

Zanemeli

U KOALICIJI MUK, JAVIO SE SAMO PALMA foto: Dado Đilas Vučić se na sednici GO SNS osvrnuo i na koalicione partnere rekavši da ih nema nigde kad su u toku napadi i kad je teško, te da nekad mora da ih traži mikroskopom. Juče, međutim, skoro niko se nije oglasio ovim povodom. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kaže da se oglašavao uvek kad je to bilo potrebno, a naročito kad je Vučić bio meta nekih ljudi:

- Kod mene u Pomoravskom okrugu se kaže „Ko se vrapca boji, taj žito ne seje“. Najlakše je da upadnete u fotelju i da vas je baš briga šta se dešava. Ja često odgovaram jer me zabole nepravda i laži koji su bez ijedne argumentacije usmereni na napadanje Vučića i njegovu porodicu. Sad kreće kampanja i pritisci će se umnožiti.

Kurir.rs/Silvija Slamnig Foto: Kurir

Kurir