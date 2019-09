U DEMOKRATSKOJ STRANCI POTPUNI HAOS: Lutovac preti demokratama, mora da zadovolji Đilasa

Blamaža: Šef DS zapretio da će kazna stići sve koji se usude da izađu na izbore, pa tražio da se ta poruka ukloni sa stranačkog sajta posle kritike demokrata da se dodvorava lideru SZS, a ne poštuje svoju partiju jer GO nije doneo odluku o bojkotu

Lutovac bi morao da zna da je neophodno da se prvo GO izjasni da li je za bojkot izbora, pa tek onda da deli lekcije

Lider Demokratske stranke Zoran Lutovac zapretio je da će kazna stići sve one koji se usude da izađu na predstojeće izbore, pa se izgleda pokajao pošto je posle samo nekoliko sati izbrisana ta izjava sa stranačkog sajta. Lutovac je, kako saznajemo, tražio da se poruka ukloni posle oštrih kritika demokrata da čini sve da se dodvori jednom od lidera SZS Draganu Đilasu, a ne poštuje pravila svoje partije, čiji Glavni odbor nije doneo odluku o bojkotu.

Protiv bojkota

Naprotiv, demokrate nisu jedinstvene o tom pitanju, jer se pojedini funkcioneri zalažu za izlazak na birališta.

Zoran Lutovac je, naime, na sednici Predsedništva Ujedinjene DS u Paraćinu izjavio je da će svi oni koji izađu na fingirane izbore u nekom trenutku morati da odgovaraju za to.

- To je jasna pretnja stranačkim kolegama samo da bi se dodvorio Đilasu. Jer Đilas zna da nema autoritet nad ljudima u DS, ali ima nad Lutovcem, na koga može da vrši pritisak, zove ga, govori šta treba da se radi, kritikuje ako mu se ne svidi izjava ili nastup nekog demokrate... I onda je Zoran, da bi zadovoljio Đilasa, čiji je SSP doneo odluku o bojkotu, lupio glupost. Ali u DS su ga napali zbog pretnji, ali i iznošenja stava bez donošenja odluke na stranačkim organima - priča izvor Kurira i dodaje da je onda pokušao da ublaži štetu zahtevom da se poruke izbrišu:

- Ali to je blamaža. Dosta ljudi je to čulo, pročitalo.

Interes građana

Predsednik IO DS Radoslav Milojičić Kena kaže da bi šef Lutovac morao da zna da je neophodno da se prvo GO izjasni da li je za bojkot izbora, pa tek onda da deli lekcije.

- Nadam se da SNS neće dobiti vlast na poklon upakovanu u bojkot izbora. Borim se za interes DS i građana, a to se radi na izborima, a ne sedenjem u kući pošto neki na svom biračkom mestu nisu mogli da dobiju podršku žene i dece - navodi on i dodaje da bi vođe SZS morale da odgovaraju zato što su proteste u 100 gradova sveli na šator i izbacili opozicione poslanike iz parlamenta.

- Neka prvo odgovaraju ti genijalci, najpre oni koji kamate DS, pa onda možda možemo da razgovaramo i o odgovornosti članova DS.

U DS, kako nezvanično saznajemo, sednicu Glavnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o (ne)izlasku na izbore očekuju 15. septembra:

- Očekujemo žestoku sednicu. Podeljena su mišljenja.

Dragan Đilas izjavio je juče da nema te opozicije koja neće bojkotovati izbore.

Zoran Lutovac POGREŠNO SAM INTERPRETIRAN Lutovac tvrdi da je njegova izjava pogrešno interpretirana, zbog čega jeste reagovao:

- To nije moja izjava. To je naslov koji nema veze sa onim što sam rekao. I odmah sam reagovao. Svi koji primoravaju ljude da glasaju umesto da se slobodno izjašnjavaju, svi koji im uskraćuju prava i slobode snosiće pravnu odgovornost. Oni koji se tome ne suprotstavljaju snosiće moralnu i političku odgovornost. To je suština moje poruke, a ne naslov.

