VUČIĆ O PREMIJERU POSLE IZBORA: Prvo skoči, pa kaži hop, a ne obrnuto!

U Srbiji se kaže - prvo skoči pa reci hop, a ne obrnuto - kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić upitan kako komentariše navode nekih medija da će Ivica Dačić biti premijer posle izbora na proleće.

"Ko će biti premijer... Plašim se da su neki prerano skočili... Kod nas se kaže - prvo skoči, pa reci hop, a ne obrnuto", rekao je Vučić novinarima.

On je to rekao upitan kako komentariše to što pojedini mediji navode da će Dačić biti novi premijer posle izbora na proleće, o čemu je, kako navode, sam govorio.

Upitan da li će Dačić postaviti iste uslove i njemu i opoziciji ako dođe do pregovora o koaliciji, Vučić je rekao da svako ima pravo da postavlja uslove kako želi, ali da je pitanje da li će ti uslovi biti prihvaćeni ili ne.

"O tom potom... Za mene je važnije šta će Srbija da radi, da li Srbija može da ide napred, koliko možemo da izgradimo, nego da se danas govori o personalnim rešenjima", naveo je Vučić u izjavi novinarima prilikom obilaska gradskog stadiona "Dubočica" u Leskovcu.

Kurir.rs/Tanjug

