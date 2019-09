VUČIĆ: Mi smo uvek želeli dogovor, ali to da Srbi i Srbija ne dobiju ništa, a da priznaju nezavisno Kosovo da bi nas Albanci priznali, e TAJ FILM NEĆETE GLEDATI!

Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras u Medveđi da je Srbija oduvek bila za dogovor i kompromis oko Kosova, ali ne takav po kome bi Srbi izgubili sve.

"Primetili ste u poslednje vreme neka ofanziva na Srbiju. Svi bi hteli da kažu nešto protiv naše zemlje. I sad kažu - želimo međusobno priznanje s Kosovom. I videli ste - ćutim, ne zato što ništa ne bih imao da im kažem, ali za takve imam samo jedno pitanje: Da li stvarno mislite da nam je mnogo stalo da nas privremena vlada u Prištini prizna na bilo koji način, nas koji smo članovi UN, svih svetskih organizacija i institucija", upitao je Vučić.

Što ne kažete pošteno, dodao je on, da je cilj da vi Srbi, odnosno Srbija, priznate nezavisno Kosovo, što to stavljate u oblande, foliju da bi tobož jedni druge trebalo da priznamo.

"Nama njihovo priznanje ne znači ništa. A moj odgovor na sve to je: mi smo uvek želeli kompromis i dogovor, želimo to i danas, ali to da Srbi i Srbija ne dobiju ništa, a da priznaju nezavisno Kosovo da bi nas Albanci priznali - taj film nećete gledati i Srbija tako nikad neće uraditi. To sam im rekao mnogo puta, ali izgleda da niko ne misli ili ne želi dobro da me čuje", kaže Vučić.

Valjda misle, kaže on, da postoji neki način na koji će neko moći da izvrši neki pritisak.

Kako je istakao, tako i neki unutar zemlje misle da tako, pritiscima i nasiljem mogu nekog da uplaše.

"Moj odgovor je - narod je taj koji odlučuje i narod dobro prepoznaje ko radi u njegovom interesu a ko ne radi i narod će svoje odluke na izborima da donosi - slobodnim, fer i demokratskim", rekao je Vučić.

Kaže da ne želi ni da ih pominje i podseća da su se u jednom danu, kad im je došlo da zasednu u fotelju, ujedinili i Čeda Jovanović i Boško Obradović i Dragan Djilas, iako svi različito misle.

Povodom predloga dela opozicije o prelaznoj vladi, Vučić kaže: "Prelazite gde hoćete, a vladu će da formira narod i od naroda izabrani ljudi a ne oni kojima se vlast sviđa a za narod ne rade ništa dobro. Svidelo se to njima, videli su u Severnoj Makedoniji - prelazna vlada, Luj Viton tašne..Mi ćemo da gradimo a ne da otimamo od naroda, po tome se razlikujemo od njih", istakao je Vučić.

