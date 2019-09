NAPREDNJACI OPLELI PO KOALICIONIM PARTNERIMA: Ćutali ste, sad se pakujte!

Rat u vladajućoj koaliciji se pred izbore ne stišava, a prozivke su sve jače! Posebno su na udaru oni koji su ćutke posmatrali napade na funkcionere SNS i čuvali svoju fotelju, pa je, ocenjuju sagovornici Kurira, sada vreme da prestanu sa uzurpiranjem ministarskih funkcija.

Posebno su na udaru ministri Rasim Ljajić i Milan Krkobabić, po kojima je opleo narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović. Na tapetu su, pored njih, ministar ekologije Goran Trivan i ministar bez portfelja i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović!

Baš ih briga

- Vučić je u pravu. Kada su koalicioni partneri u pitanju, to je skandal nad skandalima koliko ih baš briga za sve. Nije mi jasno zašto mi dajemo na našim listama toliko Rasimu Ljajiću, Krkobabiću i sličnima. Ljudi ne brane sopstvena ministarstva da se ne bi nekima zamerili. Isto je i sa ljudima u SPS, čast izuzecima, ima nekih koji se jave - bio je konkretan Đukanović.

Ni posle ove prozivke ministar Milan Krkobabić se nije oglasio, a bez komentara su ostali i ministri iz SPS koje smo zvali: Slavica Đukić Dejanović i Branko Ružić, kao i ministar Nenad Popović. S druge strane, potpredsednik Vlade Rasim Ljajić odgovorio je da sebe u novom sastavu vlade ne vidi u Nemanjinoj i podsetio da je to više puta ponovio.

- Ostajem pri tome. Kada je reč o broju poslaničkih mesta, predstoje nam razgovori sa SNS o zajedničkom nastupu na izborima. Imali smo dosad korektnu saradnju i verujem da će se ona nastaviti i nakon sledećih izbora - rekao je Ljajić.

Bez kredibiliteta

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da je „jedna čistka“ unutar koalicije dobrodošla:

- Činjenica je da SNS za sobom vuče veliki broj pojedinaca i malih stranaka koje objektivno nemaju šanse da pređu cenzus, i ne samo to, nego je pitanje da li dobili polovinu procenta ili jedan. Objektivno, neki ljudi nemaju političku snagu i kredibilitet i uzurpiraju mesto nekom ko bi radio bolje. Takođe, neki ljudi se apsolutno ne javljaju kada je nezgodna situacija, nego su glasni samo kada je sve povoljno. To je negativan pokazatelj njihovih političkih karaktera i SNS bi trebalo to da uzme u obzir.

Leteće i socijalisti

IVICA DAČIĆ SE ODRIČE TRIVANA? foto: MArina Lopičić Predsednik SPS Ivica Dačić rekao je da će bar jedan ministar iz redova socijalista morati da se odrekne svoje funkcije, a Kurir saznaje da bi to mogao da bude ministar ekologije Goran Trivan.

- To se na najverovatnije odnosi na Trivana, jer nije postigao očekivane rezultate. Bio je akter nekoliko afera koje su završile u medijima, nije se uključivao u dnevnu političku scenu i nimalo nije bio glasan kada se to očekivalo od koalicionih partnera. Vrlo je verovatno da će se Dačić odreći njega - kaže izvor Kurira.

Dragomir Anđelković

NEKI IMAJU POZICIJU, A NEMAJU REJTING foto: Zorana Jevtić Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da na listi SNS ima dosta ljudi koji ne doprinose politici stranke:

- Svakako da ima mnogo onih koji ništa ne doprinose. Nenad Popović je jedan od njih, a i Krkobabić nema nikakav doprinos listi SNS. Oni samo koriste pozicije, a ne ostvaruju nikakav rejting. Ljajić je, s druge strane, doprineo listi SNS, kao i obratno.

