PUKLA BRUKA: Žena Vukovog pajtosa krala po Moskvi!

Stana Roćen, supruga bivšeg crnogorskog šefa diplomatije, ali i ambasadora Srbije i Crne Gore u Rusiji Milana Roćena, uhvaćena je nekoliko puta u krađi, odnosno „otuđenju predmeta“ u Moskvi, posle čega se pozvala na diplomatski imunitet.

Roćen je nedavno dospeo u žižu srpske javnosti jer je procurio snimak na kome se on i Vuk Jeremić smeju zato što su, kako su tada rekli, „jebali majku Srbiji i Crnoj Gori“.

Uticalo i na Roćena

Tada je Roćen obezbedio Jeremiću (u to vreme savetniku predsednika Srbije) 29 apartmana na Svetom Stefanu za potrebe gostiju na venčanju njegovog kuma Ljubomira Samardžića.

Crnogorski portal IN4S objavio je da je Stana Roćen uhvaćena nekoliko puta u „otuđenju predmeta“ u radnji „Stokman“, nakon čega se pozvala na diplomatski imunitet.

- Takođe, postoje informacije da je i Roćenov sin uhvaćen u nezakonitom posedu psihoaktivnih supstanci - piše IN4S.

Milan Roćen bio je ambasador Srbije i Crne Gore u Rusiji u periodu od 2003. do 2006. Ovaj portal navodi i da je pokušao da stupi u kontakt sa visokim funkcionerom vladajućeg DPS u Crnoj Gori, poslali su pitanja mejlom, ali odgovori nisu stigli.

Božo Spasić, bivši operativac DB, kaže da je Stana Roćen svojevremeno izazvala ogroman skandal.

- To je tad bio veliki skandal, Rusi su sve to zataškali. Ona (Roćenova supruga) bila je u robnoj kući u Moskvi, navodno je zaboravila da plati, pa ponela to sa sobom i kad je htela da izađe, zaustavilo ju je obezbeđenje. Obezbeđenje je pozvalo policiju, a ona se, kad je stigla policija, pozvala na diplomatski pasoš. Ona je tada proglašena personom non grata i morala je da napusti Rusiju. Mislim da je zato posle i Roćen otišao - kaže Spasić za Kurir.

Sve završe u tišini

On dodaje da to nije usamljen slučaj i da ima mnogo primera nedoličnog ponašanja članova porodice diplomata.

- Kad se dogode takvi incidenti, ne pravi se veliki spektakl. I u našoj zemlji je bilo u nekoliko navrata da supruge diplomata budu uhvaćene u tržnim centrima. Takvi incidenti, sitne krađe, tolerišu se, a sve se završi diskretno. Kasnije zemlja iz koje dolazi ta osoba traži od nje da se povuče - navodi Spasić.

Maršićanin otkrio tajne lidera SZS

JEREMIĆ I STEFANOVIĆ ŠTETILI SRPSKIM INTERESIMA foto: Marina Lopičić Bivši ambasador Srbije u Švajcarskoj Dragan Maršićanin otkrio je da je odbio nalog nekadašnjih istaknutih članova Demokratske stranke, a danas lidera Saveza za Srbiju Vuka Jeremića i Borka Stefanovića da radi protiv interesa Srbije.

- Nekadašnji ministar Jeremić i generalni sekretar DS Stefanović pokrenuli protiv mene disciplinski postupak. Ništa lično. Odbio sam da kao ambasador sprovedem nalog koji je štetio interesima Srbije. I sada bi da uče ko je patriota i ko je opozicija. Neće da može - napisao je Maršićanin.

