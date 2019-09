BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ ODBRUSILA DRAGANU ĐILASU POSLE UVREDA: Ne plašim se ni tvog poganog jezika ni pesnice! SRBIJA TI SE SMEJE

Nakon uvreda koje je na račun članice Predsedništva SNS ranije danas uputio Nebojša Aleksić, Đilasov politički istomišljenik, oglasila se i Biljana Popović Ivković.

Ivkovićeva je na svom Fejsbuk profilu odgovorila Draganu Đilasu, lideru SzS, naglašavajući da svi ostali koji joj upućuju uvrede to čine u njegovo ime jer se on predstavlja kao "veliki vođa" opozicije.

"Dragane Đilasu,

Možeš slobodno da nastaviš da me pominješ u svojim rijalitijima na N1, možeš i u drugim medijima. Proživela sam u svom životu tragedije kao devojčica, nemam strahove i nikada ne odustajem. Nisam kukavica i licemer, naspram ličnih borbi i gubitaka, tvoje baljezganje i tvojih poslušnika me ne dotiču. Možeš da puštaš svoje lajavce da me vređaju, to ti i priliči kao vođi čopora.

Najgore je kada je muškarac kukavica i podlac istovremeno, a ti to jesi. Plus primitivac i ženomrzac. Uzgred, brstio si državna preduzeća i obavljao visoke državne funkcije. Hej, čoveče??????

Istina te boli je li? Кada spominjem tvoje milijarde? Nastaviću, ne brini!

Pa zar da se srozaš na najniži mogući nivo? Doduše, ostao si ekspert da zloupotrebljavaš i podmećeš! To je jedino što umeš. Trange-frange.

Srbija ti se smeje Dragane Đilasu! Pa ti čoveče nemaš političku ideju, ti si obična maskota, koja od svog života želi da napravi film.

Misliš da možeš da opereš istinu? Ne može tebe predsedniče slobode i pravde da opere ni voda ni Vanisch, ni sona kiselina. Ta prljavština i fleke ostaju trajne.

Ti što psuješ, biješ, lažeš vređaš, i “ždereš” državna preduzeća, ti koji si naučio da postrojavaš, naređuješ i šikaniraš sve oko sebe, udri slobodno. Ja sam otporna.

Nego, kakva je to politička ideja kada su ti meta samo žene?

Slušaj, Dragane Đilasu, milijarderu, ne plašim se ni tvog poganog jezika ni pesnice.

Šteta što Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kada si pesničio nije bio na snazi!

Jedina razlika između tebe, Aleksića, Veselinovića i Boška Obradovića, tvojih klimoglavaca je što si ti milijarder a oni tvoje sluge!

Videću da li će tvoje junačine biti tako hrabre na sudu. Jedva čekam", napisala je Popović Ivković.

Podsetimo, Nebojša Aleksić, jedan od bliskih saradnika Dragana Đilasa, uputio je seksističke i "niske" uvrede na Tviteru na račun Biljane Popović Ivković.

Uvrede joj je uputio na društvenoj mreži Tviter.

