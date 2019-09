VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Što ne izađu na izbore ako tvrde da imam manju podršku?

BUDIMPEŠTA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao je danas predstavnike opozicije što ne izađu na izbore ako već smatraju da mu je opala podrška i u SNS i kod građana.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara Pinka kako komentariše izjavu Zorana Živkovića da će prva odluka nove vlade biti njegovo, Vučićevo, hapšenje zbog navodne veleizdaje, Vuka Jeremića da je bednik, podlac i kukavica i tvrdnje novinara BBC da je Vučić sada mnogo slabiji nego 2014. i da gubi podršku u SNS i narodu.

"Samo ne znam što onda ne izlaze na izbore. Verujem da je za to o SNS u pravu i zato i hoću da prepustim SNS da vodi neko drugi, ne želim da budem poražen u okviru sopstvene partije. Zato i želim da dođe do tih promena. A što se tiče narodne volje, ako ljudi iz BBC kažu da je podrška mala onda je tako. Oni nikada ne bi lagali i poznati su po tome da nikada ne lažu", kazao je Vučić.

Dodao je da je zato siguran da će miljenici i štićenici BBC-a da pobede na izborima.

Što se tiče Jeremića, predsednik je rekao: "To su fine reči za ugleđenu gospodu, inače poznatu po tome da primaju pare od stranih amabasada i tako se finansiraju, a što bi bilo u nekim zemljama znate već kako bilo okrakterisano." Vučić navodi da neće da odgovara na uvrede i da je slušao dosta pretnji od njih sa kamiona na ulicama, na primer, da će biti gotov do Uskrsa.

"Uskrs je prošao, možda su mislili na neki sledeći", rekao je Vučić.

Kada je reč o Živkovićevoj izjavi on je zapitao da li je u njegovo vreme Crna Gora napustila zemlju, da li je u njegovo vreme Kosovo proglasilo nezavisnost i 90 zemalja to priznalo nezavisnost ili je u njihovo ili njegovo vreme 15 zemalja odustalo od priznanja Kosova? "Da li je veleizdaja što je neko zatvorio 2.000 ili 3.000 fabrka dok sam ja sam otvorio 126 fabrka. Samo u Nišu, gde je on sve fabrke zatvorio, ja sam šest otvorio", istakao je Vučić.

Istakao je da ako hoće da dođu na vlast da moraju da pobede na izborima i da taj gospodin koji se predstavlja kao buduća demokratska vlast ima 0,01 odsto glasava i da zajedno sa svim sa kojima se druži nema ni 10 odsto.

"Još to nije blizu vlasti, moguće je za koju deceniju da se približe nekoj vlasti u nekoj od mesnih zajednica, a od opštine su još mnogo daleko", rekao je Vučić.

Komentarišući reči lidera Dveri Boška Obradovića da je imenovanje Nebojše Stefanovića za šefa tima za praćenje primene preporuka OEBS-a "smejurija i ironija", Vučić je rekao da su, zapravo, oni sami smejurija i ironija.

"Pa, opet moram to da trpim, jer svi zajedno imaju 10 odsto i morate da ih slušate. Da li ima neko koga nisu uvredili? Jeste li primetili nekog od njih da je školovan bilo gde, a svakog dana nam drže pridike o diplomama i ne znam još čemu", konstatovao je Vučić.

Dodao je da deo opozicije svaki dan drži predavanja kako bi trebalo Srbijom da se upravlja, a Srbiju su, kaže, uništili i upropastili.

"Dobro ste primetili narastajuću nervozu i histeriju i ona će biti izraženija i žešća što je njihova nemoć veća", istakao je on.

Kako kaže, oni koji su odlučili da bojkotuju izbore sada razumeju da je to potpuno besmisleno i ne znaju šta će.

"Posebno im smeta što smo mi 'mrtvi hladni' i kažemo im da slobodno bojkotuju izbore, jer će biti drugih koji će da izađu i da zauzmu i njihova mesta, između ostalog. Ali, to je njihov problem, i šta mi sa tim imamo", rekao je Vučić.

Ali, primećuje, ne mogu se objasniti osnove politike ljudima, ako ih nisu savladali pre nego što su u nju ušli.

Predsednik je poručio da građani ne treba da brinu, već da gledaju rezultate, da vide šta je do sada urađeno i šta tek može da se napravi.

U tom smislu, preneo je da je danas dobio informaciju da se u Kontinental RND u Novom Sadu prvi put vratilo 25 mladih stručnjaka inženjera iz sveta, kao i da u Leskovcu nema više zahteva medicinskih sestara u bolnici da napuste zemlju.

To su, kaže, stvari koje treba da nas podižu posebno u vremenu u kojem ćemo imati mnogo muka i problema, koji nisu tabloidni nego stvarni, oko Kosova i Metohije.

"Biće nam potrebno mnogo ozbiljnosti i odgovornosti i mnogo racionalnog i razumnog pristupa rešavanju problema", zaključio je Vučić.

