TOMO BAKSUZE, NEMOJ SAMO NA UTAKMICU! Nikolić ide u Kinu na sajam investicija, a navijači mu poručuju: ZAOBIĐI KOŠARKAŠE!

SJAMEN - Predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić boraviće u radnoj poseti Kini u gradu Sjamenu, gde će na poziv organizatora učestvovati na Kineskom međunarodnom sajmu za investicije i trgovinu "2019 CIFIT".

Tokom posete Kini, predsednik Nacionalnog saveta gospodin Tomislav Nikolić sastaće se i sa zvaničnicima provincije Fuđien, grada Sjamena. Nikolić će se sastati i sa predstavnicima kineskih kompanija China New City Commercial Development Co. Ltd, Zhong'an Group, Central company delegation led by China Association for International Economic Cooperation, Zijin Mining Group.

Podsetimo, u Kini se trenutno održava SP u košarci na kojem naša reprezentacija beleži sjajne partije i jedan je od favorita za zlato na ovom šampionatu. S tim u vezi, navijači se već brinu da ekspredsednik Srbije ne ode na neku od utakmica naših košarkaša jer kad god je naše sportiste bodrio sa tribina oni su gubili!

Упозоравао сам да је Тома Николић баксуз.Његово присуство на олимпијади довело је до пораза свих наших спортиста.Људи, склањајте га што пре. — Војислав Шешељ (@predsednikSRS) 8 August 2016

Naši navijači već su mu nadenuli nadimak Toma Baksuz jer je svojevremeno Novaka Đokovića koštao pobede u finalu Vimbldona, ali i na startu OI u Riju 2016. godine.

Zabeleženo je i da je bio na mečevima teniserke Ane Ivanović, vaterpolista i fudbalera kada su beležili loše rezultate.

Primera radi, na Olimpijskim igrama u Londonu bodrio je vaterpoliste koji su dotad blistali a tog dana izgubili u polufinalu od Italije.

Sreca je sto se Toma Nikolic danas vraca u Srbiju. Najzad. — Nemanja (@Nemanjal87) 8 August 2016

Nikolić je bodrio uživo sa tribina i rukometaše, odbojkašice, strelce, a na kraju Srbija je takmičenje završila sa 3 medalje (vaterpolisti, Milica Mandić i Ivana Maksimović).

Naredne godine je predsednik Srbije takođe bio u Londonu, ali ovog puta zbog finala Vimbldona, i Novak Đoković je doživeo poraz od Endija Marija, a priča o "Tominom prokletstvu" je posle toga sve češće počela da se pominje u javnosti.

Iste godine je ponovo bodrio tenisere, ovog puta u finalu Dejvis kupa protiv Slovačke kada je naša selekcija izgubila.

U toku 2014. godine Tomislav Nikolić je političku posetu Jermeniji iskoristio kako bi i na stadionu u Jerevanu dao podršku srpskim fudbalerima u kvalifikacijama za EP 2016. Jedva smo dobili bod.

"Odoh, videh, izbaksuzirah" Tomislav Nikolic, 21. vek — Mali Princ (@ludji_sesirdzia) 7 August 2016

Ovo su samo neki od pehova srpskog sporta iz vremena kada ih je ekspredsednik Toma bodrio sa tribina.

Kad je reč o OI u Riju 2016. i tamo je navijao za Srbiju ali slaba vajda...

Od strelaca su u kvalifikacijama zaustavljani Ivana Maksimović, Andrea Arsović, Zorana Arunović, Milutin Stefanović i Milenko Sebić, a samo je Bobana Veličković bila u finalu, ali nije osvojila medalju.

Veslači su preko repesaža uspeli da se domognu polufinala, i to nakon što su prvog dana Beđik i Vasić imali peh da im se prevrne čamac.

Pa gde ce nasi da pobedjuju kad je tamo Toma Nikolic. Sarani nam sport — Zarko Novakovic (@ZarkoNovakovic) 8 August 2016

Aleksandar Karakašević je prvog dana završio takmičenje u stonom tenisu, kao i Ana Ivanović i Aleksandra Krunić u singlu, dok se Jelena Janković povukla, a poražen je i naš ženski dubl.

Od plivača su u kvalifikacijama ispadali Anja Crevar, Katarina Simonović, Čaba Silađi, a samo je Stjepanović uspeo da uđe u polufinale 200 metara slobodno, međutim, nije došao do finala.

Na kraju, kulminacija je bila ispadanje Novaka Đokovića u 1. kolu od Huana Martina Del Potra, posle čega su društvene mreže bukvalno eksplodirale. Tada su tviteraši što u šali, što u zbilji tvrdili da "predsednik donosi nesreću i tražili da napusti Rio".

Ali, ipak nije bilo sve tako crno, jedna od svetlih situacija bilo je finale EP u vaterpolu u Beogradu kad su srpski delfini pred Nikolićem na tribinama savladali Crnu Goru i uzeli evropsko zlato.

