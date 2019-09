AMERI ZOVU TZV VOJSKU KOSOVA NA VEŽBU: U Albaniji treniraju sa NATO da pokore sever! U skandal uvlače i BiH!

Amerikanci pokušavaju da u vežbe od 21. do 24. oktobra uključe takozvanu Vojsku Kosova, ali i BiH

Amerika i Albanija pokušavaju da, uprkos regionalnim sporazumima, tzv. Vojsku Kosova uključe u vežbu "Američko-jadranske povelje" koja se odvija od 21. do 24. oktobra u Albaniji. Najveći pritisak Amerike trpi BiH, kako bi se složila sa učešćem kosovskih snaga, iako nije priznala nezavisnost Kosova.

Vežba Joint Reaction 2019. održava se u okviru A-5 inicijative, odnosno "Američko-jadranske povelje", čije su članice Hrvatska, Albanija, Makedonija, Crna Gora i BiH, dok Srbija ima status posmatrača. Međutim, u nastojanju da se osnaži kosovska nezavisnost i da se Kosovske bezbednosne snage transformišu u pravu vojsku, a Prištini obezbedi monopol sile na KiM, Amerikanci sada nastoje da u A-5, kao predvorje NATO, na mala vrata uguraju i tzv. Kosovo, saznaju Novosti.

Zato je učesnicama Joint Reaction 2019, na finalnoj konferenciji o vežbi, održanoj u julu, bez ikakvih prethodnih konsultacija, pa i nagoveštaja, dat na potpis tehnički sporazum o učešću predstavnika Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS). Pošto BiH ne priznaje nezavisnost Kosova, Združeni štab Oružanih snaga BiH zatražio je od Ministarstva odbrane uputstvo kako da reaguju u toj situaciji. Situaciju dodatno komplikuje to što je ministarka Marina Pendeš u tehničkom mandatu, s obzirom na to da se čeka formiranje novog saveta ministara i moguće je da će zbog toga izbeći da donese odluku o tome. Naš izvor navodi da bi, u tom slučaju, moglo da se dogodi da oficiri Združenog štaba na sebe preuzmu tumačenje zvaničnih dokumenata. Poseban faktor je snažan pritisak Vašingtona pod kojim bi BiH mogla da pristane na učešće na vežbi zajedno sa vojskom lažne države, što ne bi bio prvi put, jer se isto to dogodilo i na nedavno održanoj NATO vežbi u Hrvatskoj koja nije prošla bez skandala.

Kao jedna od mogućnosti da se KBS "prošvercuje" na vežbu pominje se i potpisivanje sporazuma Albanije sa Prištinom. Albanija se, u lobiranju za učešće Kosova, oslanja na dobre odnose sa Nacionalnom gardom Nju Džerzija, kao i na činjenicu da su domađini vežbe.

Inače, "Američko-jadransku povelju" osnovale su SAD 2003. godine sa Hrvatskom, Albanijom i Makedonijom, kako bi im pomogli na njihovom putu ka članstvu u NATO. Hrvatska i Makedonija u međuvremenu su postale članice, a "Povelji", kao svojevrsnoj čekaonici za NATO, pridružile su se 2008. godine Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Srbija je tada dobila status posmatrača.

NATO zemlje uveliko su angažovane na obuci vojnika tzv. Vojske Kosova. U tome prednjači Amerika, ali i Velika Britanija, Nemačka i Turska, gde su obuku već prošla dva pilota koji bi trebalo da postanu deo oružanih snaga Prištine. Značajnu podršku Prištini u vojnom segmentu pruža i Hrvatska, pre svega preko veterana iz poslednjeg rata. Oni su usmereni na obučavanje albanskih vojnika za dejstva po ugledu na "Oluju", što je praktično priprema za moguću akciju na severu KiM, u slučaju da Priština odluči da na silu integriše čitavu teritoriju Kosmeta i zaokruži teritorijalni integritet.

Inače, vojnu vežbu povodom desetogodišnjice članstva Hrvatske u NATO, održanu na poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja, osim činjenice da su na njoj učestvovali pripadnici tzv. Vojske Kosova, obeležio je i skandal u kojem su oni, zajedno sa hrvatskim vojnicima, pevali ustaške pesme o klanju Srba. Hrvati su, pod uticajem alkohola, puštali sa razglasa pesme iz crne epohe NDH, u čemu im se pridružilo i dvadesetak pripadnika oružanih snaga tzv. Kosova. Sve to dešavalo se u prisustvu pripadnika Oružanih snaga BiH, koji nisu učestvovali u ustaškom "natpevavanju". Jedan od oficira BiH, srpske nacionalnosti, snimio je događaj mobilnim telefonom, ali ga je hrvatski bezbednjak naterao da taj snimak obriše, a o tome mu je izdao i potvrdu.

