NEPRISTOJNA ŠOK PONUDA IZ VAŠINGTONA: Tramp nudi Srbiji - priznajte Kosovo, zauzvrat dobijate eskadrilu F-16, deset milijardi dolara i članstvo i EU!

Američki predsednik Donald Tramp spremio je za Srbiju političku "nepristojnu ponudu", kako bi privoleo vlast u Beogradu da što pre prizna lažnu državu Kosovo. Ovaj plan, tvrde odlično obavešteni diplomatski izvori, podrazumeva da Srbija kao "kompenzaciju" za priznavanje lažne države dobije eskadrilu od 14 novih aviona F-16, deset milijardi dolara za infrastrukturne projekte, ali i ubrzan ulazak u EU, najkasnije do 2024. godine!

Osim milijardi, moćnih letelica i ubrzanih evrointegracija, Vašington je spreman i da pismeno garantuje specijalne veze Srbije i RS.

foto: AP / Carolyn Kaster

Maršalov plan

Prema rečima izvora, predsednik Tramp odlučio je da reši kosovsku krizu do sredine sledeće godine.

- Tramp je došao na ideju da Srbiji ponudi nešto poput Maršalovog plana za Nemačku posle Drugog svetskog rata. To bi podrazumevalo investicije od 10 milijardi dolara pre svega za infrastrukturne projekte, eskadrilu aviona F-16, dakle naj-manje 14 letelica, ali i značajno ubrzane evrointegracije. To znači da bi Srbija mogla sigurno da ude u EU do 2024. godine. Osim novca i aviona, Tramp je spreman i da pismeno garantuje specijalne veze Srbije i Republike Srpske - prenosi drugi čovek velike zapadne ambasade, koji je insistirao na anonimnosti, navodi Informer.

foto: Tanjug/Zoran Stanić

Ovaj izvor dodaje da će Trampovu ponudu u Beograd doneti Metju Palmer.

- Palmeru je dodeljen specijalni zadatak da vlastima u Beogradu detaljno prenese ovu ponudu. I ne samo da je prezentuje, već i da uveri srpske državnike da je ponuda više nego darežljiva i da bi trebalo da je prihvate.

I dok niko od državníh funkcionera nije želeo zvanično da komentariše ova saznanja, istoričar i analitičar Saša Adamović kaže da ova informacija, ako je tačna, predstavlja puštanje probnog balona kako bi se videla reakcija srpskog javnog mnjenja.

- Sa druge strane, biće zanimljivo videti ko će se sve upecati na u suštini,nepristojnu ponudu. Predloge takve vrste, ako ih zvanično bude, ne treba ni razmatrati. Kao što glasi izreka: "Čuvajmo se Da najaca i kad darove donose"... - podvlači Adamović.

Ilustracija foto: EPA

Srbi na velikom testu

General Vladimir Lazarević ocenjuje da se ovih dana očigledno testira srpski narod, njegova drža-votvornost; kolektivni um i razum.

- Na testu su naše istorijsko paméenje i naša sposobnost da imamo i čuvamo državu. Nije isključeno da će narednih dana i nedelja biti i novih "ponuda". A što se tiče garancije, treba upitati Amerikance, zar Rezolucija 1244 nije garancija? Treba, dakle, sačuvati razum, dostojanstvo i odgovornost zaključuje Lazarević.

(Kurir.rs/Informer, M. Dobromirović)

Kurir