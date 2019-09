ČEŠKI TORNADO STIŽE U BEOGRAD: Predsednik Zeman Srbiji uvek čuva leđa, a sada dovodi 4 ministra i više od 50 privrednika

PRAG - Poseta češkog predsednika Miloša Zemana Srbiji od 10. do 12. septembra orijentisana je izrazito na trgovinske odnose i predsednika uz četiri ministra prati i preko 50 privrednika.

Prema podacima Privredne komore Češke interesovanje preduzeća za Srpsko-češki poslovni forum u okviru posete u Beogradu bilo je takvo da je za samo nekoliko dana popunjen kapacitet aviona.

U pratnji Zemana na bilateralne razgovore u Beograd naredne nedelje stižu i ministar industrije i trgovine Karel Havliček, ministar saobraćaja Vladimir Kremlik, ministar unutrašnjih poslova Jan Hamaček i ministar odbrane Lubomir Metnar koji bi trebalo da potpiše sporazum o saradnji u resoru odbrane u oblasti obrazovanja kadrova, obuke i vojnog zdravstva.

U privrednoj delegaciji na čelu sa predsednikom Privredne komore Češke Vladimirom Dlouhim su predstavnici preduzeća iz energetike, mašinogradnje, gradjevinarstva, prehrambene industrije, vojne industrije i turizma, kazao je agenciji ČTK portparol Privredne komore Miroslav Diro.

Češko Ministarstvo inostranih poslova upozorilo je da iako takvih ideja i predloga ima, češka preduzeća ne bi trebalo da pokušavaju da zaobidju ruski embargo na proizvode iz EU, balkanskim putem, preko ulaganja u Srbiji.

"Češkim preduzećima sigurno ne govorimo da mogu da prodiru natrag na rusko tržište preko Srbije. Povremeno se pojave takve ideje, na primer da bi to moglo da se izvede preko Belorusije i slično. Mi kao ministarstvo to nikako ne podržavamo. Tu su sankcije i one su na snazi, ne razmišljamo kako da to izvedemo drugačije", kazao je nezavisnom novinarskom serveru Hlidacipes.org zamenik češkog ministra spoljnih poslova Martin Tlapa.

Zamenik šefa diplomatije preporučuje češkim preduzećima da traže poslovne prilike direktno u Srbiji, gde je Češka prema rečima spoljnopolitičkog savetnika predsednika Rudolfa Jindraka četvrti najveći investitor, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana "Tamo imamo istorijski dobre odnose što može da nam pomogne u tom okruženju gde je konkurencija. Činjenica je da je ceo Balkan u sferi interesovanja niza zemlja, uključujući tu i Rusiju i Kinu", kazao je Tlapa.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir