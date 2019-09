AMERIČKI SENATOR MARFI POSLE SASTANKA S VUČIĆEM: Za rešenje kosovskog problema potreban veliki kompromis uz žrtve sa obe strane

"Uveren sam da je želja za unapređenje odnosa naše dve zemlje obostrana i da će Srbija od toga imati koristi, od uvećavanja trgovinske razmene do učestvovanja u svim važnim projektima, jer Amerika je najmoćnija sila sveta. Zahvalan sam senatorima što se trude da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen i da kompromis bude postignut, kao i na podršci koju pružaju ostvarivanju punopravnog članstva Srbije u EU." - Obraćanje predsednika Vučića nakon sastanka sa američkim senatorima Ronom Džonsonom i Krisom Marfijem.

