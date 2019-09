SENATOR DŽONSON POSLE PRIJEMA KOD VUČIĆA: Obe strane moraju nešto dati i nešto dobiti

BEOGRAD - Američki senator Ron Džonson izjavio je danas da i Beograd i Priština u postizanju sporazuma moraju nešto dati i nešto dobiti.

"SAD je prijatelj srpskog naroda i želimo da učinimo sve što možemo da podržimo dijalog i oba naroda u njihovim pregovorima, u kojima se mora nešto dati i nešto dobiti. Verovatno sporazum neće biti zadovoljavajuć ni za jednu stranu, ali kad dogovor bude postignut, potencijal i benefit obe nacije biće mnogo bolji", rekao je Džonson na konferenciji za novinare.

Džonson je rekao da je sa senatorom Krisom Marfijem došao u region da bi pokazao američku podršku srpskom narodu, narodu na Kosovu i u regionu.

"Želimo da vidimo ove nacije i ovaj region da uspeju. Shvatamo da svaka osoba želi to, da opdižu porodice u mir, stabilnosti", rekao je Džonson.

Neslaganja između Srbije i Kosova, rekao je, moraju da budu rešena da bi obe nacije išle napred. "Od najboljeg je interesa obe nacije da se postigne dogovor kako bi mogle da se koncentrišu na popravljanje bezbednosti, sigurnosti i prosperiteta", rekao je Džonson.

On je rekao da se Srbija kreće narped i da SAD to ceni i želi to da ohrabri.

(Kurir.rs/Tanjug)

