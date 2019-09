VUČIĆ SE SASTAO SA DELEGACIJOM KINE: Prijateljstvo dva naroda je čelično, pozvao predsednika Sija da opet dođe u Srbiju (FOTO)

Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom Centralne vojne komisije NR Kine, koju je predvodio potpredsednik komisije general Džang Jousjao. Predsednik Vučić poželeo je dobrodošlicu gostima i zamolio generala Džanga da prenese iskrene pozdrave predsedniku NR Kine Si Đinpingu. On je rekao da je Srbija zahvalna predsedniku Siju za sve što je učinio za prijateljstvo dveju zemalja, kao i da se nada da će nam učiniti čast i ponovo posetiti Srbiju.

