SLOBODAN GEORGIEV CRVENEO PRED SVIMA: Došao da održi predavanje o Tviteru, ali onda se iz publike javila jedna žena

Novinar Slobodan Georgiev uvredio je tviterašicu Mirjanu Kujović, a danas je tu raspravu imao prlike da nastavi na panelu Digital 2019 na temu Istine i zablude i Tviter zajednici.

Naime, kada su na red došla pitanja publike za reč se javila tviterašica Mirjana Kujović koja je upitala sledeće:

"Gospodine Georgiev, ja sam Mirjana Kujović, želela bih da vas pitam zašto ste imali potrebu da me vređate zbog mog prezimena, da me nazivate kujom, i da li je vama ok da se žene vređaju samo zato sto podržavaju Vučića", rekla je ona pred svima.

Kujovićeva se nije zaustavila na tome, nego je Georgieva upitala i kako ga nije sramota da na svoj tviter nalog okači video snimak gde svim ljudima koji su autobusom došli da podrže srpsko-rusko prijateljstvo i pozdrave predsednika Putina kaže da će da ih strpa sve u logore.

"Da li je to fašizam gospodine Georgiev i odakle vam ideja da to radite", upitala ga je Kujovićeva.

Izvini

Šta je u korenu tvog prezimena?

Hvala https://t.co/ycZbCi5WCX — ALEKSANDARVUCIC HQIJ (@SlobaGeorgiev) April 1, 2019

Georgiev je počeo da muca i pokušavao da se izvadi rečima otkud ona zna šta je on mislio, vidno uznemiren. U celoj sali je bio muk dok je Georgiev crveneo, nakon čega se panel i završio.

(Kurir.rs)

