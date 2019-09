SRPSKI OFICIR PROGOVORIO O MALTRETIRANJU NA HRVATSKOJ GRANICI Držali nas 3 sata, pretresali vozilo, a posle svog tog šikaniranja samo rekli: DANAS NEĆETE UĆI!

Vođa delegacije, pukovnik dr Saša Milutinović načelnik Odeljenja za veru, po povratku u Beograd, istakao je da je delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas trebalo da prisustvuje liturgiji u manastiru Svetog Jovana Кrstitelja u Jasenovcu i da se pokloni moštima mučenika jasenovačkih i svih žrtava nacističkog terora NDH tokom Drugog svetskog rata.



- U tome smo, međutim, bili sprečeni. Već po dolasku na granični prelaz Bajakovo, u ranim jutarnjim satima, skrenuta nam je pažnja da je granična policija upoznata sa našim dolaskom, i naredna tri sata smo čekali njihovu konačnu odluku. Tokom ta tri sata, dva puta su nam skenirani pasoši, traženi dodatni podaci, pretresano vozilo, i nakon svega toga rečeno nam je da nećemo ući u Republiku Hrvatsku – istakao je pukovnik Milutinović.

On je istakao da je kao vođa delegacije tražio dodatno pojašnjenje i da mu se obrazloži šta je razlog, na šta je dobio odgovor da „danas neće ući“. Pukovnik Milutinović je, takođe, dodao da je već bio u prilici da na isti način ulazi u Hrvatsku, kao i u druge evropske države.



- Šokiran sam ponašanjem granične policije i državnih organa Republike Hrvatske – naglasio je pukovnik Milutinović ukazujući da je Ministarstvo odbrane Republike Srbije je uradilo sve što je bilo potrebno prema nadležnim institucijama Republike Hrvatske kada je reč o ovoj poseti, dodajući da je očito nešto drugo presudilo da ta delegacija ne prisustvuje tom pomenu.



U delegaciji je bio i kadet Nikola Starčević, koji je na trećoj godini Vojne akademije, koji je istakao da je jako iznenađen jutrošnjim dešavanjima na putu za Jasenovac.

- Veoma mi je žao što nisam imao priliku da sa članovima delegacije odam počast svim nevinim žrtvama nacističkog terora u Jasenovcu, kako Srba, tako i Roma i Jevreja, kao i svih drugih nacionalnosti – istakao je kadet Starčević dodajući da se nada da će uprkos svemu, imati priliku da oda počast žrtvama Jasenovca kako se takav žločin više ne bi ponovio.



Žaljenje zbog svega što se jutros dogodili na putu ka Jasenovcu izražava i učenik četvrte godine Vojne gimnazije Petar Pavlović, koji kao i ostali članovi delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, nije imao priliku da do njega danas i stigne.



- Meni je veoma žao što nismo mogli da dođemo do tamo, jer sam lično želeo da posetim to mesto gde su stradali mnogi Srbi, Jevreji i Romi i voleo bi nekada u budućnosti da posetim Jasenovac –naglasio je učenik Vojne gimnazije.

