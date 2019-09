PORUKA PREDSEDNIKA SRBIJE PRED IZBORE NA KIM! Vučić: Ako se ne ujedinimo, nećemo opstati na Kosovu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je juče da je siguran da će Srbi na Kosovu i Metohiji izabrati da glasaju za Srpsku listu (SL) na predstojećim kosovskim izborima 6. oktobra jer je to jedini način da se opstane, preživi i bori za budućnost na Kosmetu.

On je poručio da je jedinstvo neophodno, podsetivši na slučaj Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, odakle je proteran srpski živalj kada su postavljane granice na Drini.

SL je predao listu za izbore na KiM, a sa njim će nastupiti i Građanska inicijativa SDP pokojnog Olivera Ivanovića.

Mete napada

- Ako ne budemo zajedno, da ne podsećam kako je bilo sa RS ili RSK, kad su neki postavljali granicu na Drini, kako je naš narod prošao - rekao je Vučić i poručio da nešto slično nikada neće uraditi, već će poštovati svaki srpski glas, ali će se truditi da glasove dobije SL. Istakao je da su u albanskim medijima jedina meta napada on i SL kako bi dobili što manje glasova i smanjili uticaj Beograda.

- Svi drugi su im divni, dobri i mnogo ih vole. One koji bi da bojkotuju izbore u Beogradu, a ne bi u Prištini. Tamo su uslovi idealni, veličanstveno dobri za Srbe. Toliko o njihovoj principijelnosti - rekao je on i dodao da se nada da će svi sa SL, „i progonjeni i neprogonjeni“, da zapnu i dobiju osam-devet poslanika.

Snaga policije

Srbiji, kako je dodao, predstoji težak period i mnogo problema zbog KiM, ali veruje da će država imati snage da iz svega izađe na najbolji način, uz ocenu da taksa Prištine ne bi bilo da je međunarodna zajednica htela da izvrši stvarni pritisak.

- Nadam se da hoće u narednom periodu - kazao je on u Nikincima, gde je prisustvovao policijskoj vežbi „Povratak 2019“, u kojoj su SAJ, Žandarmerija i Helikopterska jedinica prikazale delovanje u situaciji kad naoružana diverzantsko-teroristička grupa izvršava zaposedanje objekta:

- Videli smo snagu srpske policije i njenih specijalaca. Srbija mora da jača svoje bezbednosne snage kako bi bile spremne za sve izazove i zaštitu naroda od opasnosti i od pretnje.

Razgraničenje Srba i Albanaca

Vučić je, povodom izjave Borisa Tadića da se i on uvek zalagao za razgraničenje kao rešenje za KiM ako to podrazumeva odvajanje dva entiteta, kazao da bi se radovao ako je i bivši predsednik Srbije po tom pitanju pokazao racionalan pristup. Komentarišući najavu lidera Dveri izjave Boška Obradovića o promeni vlasti na ulicama, Vučić je kazao:

- Hoće, hoće, kao i ranije, do Uskrsa.

O povlačenju priznanja KiM

ZAPADNE DIPLOMATE PRENELE HODŽAJU ŠTA SAM REKAO

Šef države je rekao da je zamenik premijera Kosova u ostavci Enver Hodžaj, koji je izjavio da ima pouzdane informacije da bi još 10 zemalja moglo da povuče priznanje nezavisnosti KiM, samo izneo u javnost ono što je zapravo on nedavno rekao zapadnim diplomatama:

- To sam ja rekao pred ambasadorima nekih zapadnih zemalja, pa su mu preneli.

