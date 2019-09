VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA NA KIM: Stranci pokušali da potplate protivnike SL za kandidaturu! Neki od njih se prikazuju kao veliki prijatelji Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su razni strani predstavnici proteklih dana po različitim kafanama i kancelarijama nudili i davali novac Srbima koji bi trebalo da se kandiduju protiv Srpske liste na Kosovu i Metohiji i poručio da će takve aktivnosti samo dodatno da ujedine Srbe.

"Samo neka nastave da rade protiv Srpske liste, to će Srbe da ujedini dodatno", rekao je on i dodao da su neki od njih i iz zemalja okruženja, koje se, inače, prikazuju kao veliki prijatelji Srbije.

On je to rekao na pitanje novinara o tvitu Vuka Jeremića povodom toga što će se partija ubijenog Olivera Ivanovića naći na listi kandidata Srpske liste.

Vučić je istakao da je za njega važno da Srbi na KiM budu što više ujedinjeni.

Stoga, kaže, čestita onima koji su pokušavali da potplate Srbe koji bi se kandidovali protiv Srpske liste, što je, kako navodi, delimično i dokumentovano, jer će to naš narod još više ujediniti.

Izrazio je uverenje da će Srpska lista na izborima na Kosovu odneti pobedu.

Ukazao je i da se danas održavaju izbori u Medveđi, te pozvao glasače da izađu na glašačka mesta.

Na dodatno pitanje čije interese štiti Jeremić, Vučić je odgovorio da je to jasno iz činjenice da neko prima novac od strane ambasade i ne odgovori za šta je primio 200.000 evra: "Da li vam je ikada iko objasnio što je primio te pare direktno na račun", zapitao je.

Na komentar da je to posao Tužilaštva, rekao je: "Pustite to da li tužioci rade ili ne rade. Mislim da ne rade, ali nije moje da vršim pritisak. Kako strana ambasada prebacuje 200.000 evra jednom čoveku da ne odgovara interesima te, već druge zemlje. Da prebacuju novac ne 'tante za kukuriku', već 'tante za tante'. To se radi", konstatovao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

