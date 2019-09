REVIZIJA ISTORIJE U HRVATSKOJ JE ZASTRAŠUJUĆA, TO JE PROBLEM EU: Brnabićeva kritikovala komšije zbog napada na Srbe

Revizija istorije koja se dešava u Hrvatskoj je zastrašujuća, ne samo za Srbiju i region već za celu Evropu, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, upozoravajući da je to problem koji prevazilazi Srbiju, već je to problem EU.

Premijerka je rekla da je sve više incidenata u Hrvatskoj, napada na, kako je istakla, malo ostalih Srba, kao i da ti incidenti nisu izbegli ni povratnike.

"Mislim da se njihova cela (izborna) kampanja zasniva na Srbiji i ko može da bude veći nacionalista u negativnom smislu reči. To ne doprinosi odnosima, šta god Srbija uradi, Hrvatska na to gleda kao na provokaciju. Legitimno je da pošalješ delegaciju da oda počast žrtvama na jednom od najvecih stratišta Srba, Jevreja i Roma na celoj teritoriji Evrope, žao mi je što to Hrvatska nije dozvolila", rekla je Brnabićeva povodom odluke hrvatskih vlasti da ne dozvole ulazak na teritoriju Hrvatske delegaciji Vojske Srbije koja je trebalo da prisustvuje komemoraciji u Jasenovcu.

Na pitanje da li je moguć razgovor, Ana Brnabić navodi da to ne zavisi od Srbije, koja je, kako je istakla, uvek spremna za dijalog.

"Nažalost, dok kod njih traje kampanja, ne vidim da su otvoreni za razgovor i poruke koje vode ka normalizaciji odnosa. Ta revizija istorije koja se dešava u Hrvatskoj je zastrašujuća i ne samo za Srbiju i region već za celu Evropu, i to je problem koji prevazilazi Srbiju, to je problem EU", kaže srpska premijerka.

Ana Brnabić je pozdravila i održavanje prve "Parade ponosa" u Bosni i Hercegovini.

"Želim sve najbolje, nije išlo lako ni kod nas. Mogu ljudi da se slažu ili ne slažu, da imaju različita mišljenja, ali nasilje nije odgovor. Želim sve najbolje. Mislim da to pokazuje otvorenost i stepen demokratičnosti društva", kazala je Brnabićeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir