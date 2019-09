POSLANIK SNS NAPAO ŠEFA DIPLOMATIJE: Ivica Dačić preuzima zasluge Vlade

U vladajućoj koaliciji je novi rat na pomolu. Aleksandar Marković, poslanik SNS, izjavio je juče da mu smeta kada bilo koji pojedinac u Vladi pokuša da preuzme zasluge za neki uspeh koji država postigne i da se šef diplomatije Ivica Dačić ne pita o prijemu Kosova u Interpol.

Marković je to rekao povodom Dačićeve izjave da Kosovo na sednici Interpola u oktobru sigurno neće biti primljeno u tu organizaciju i da će, ukoliko se to ipak desi, podneti ostavku.

- Apsolutno sam protiv toga da neko kaže: „Ja sam zaslužan za to što lažna država Kosovo nije primljena u Interpol, Unesko ili neku drugu međunarodnu organizaciju“, kao i kada je reč o povlačenju priznanja Kosova od drugih država - kazao je Marković, kao i da je za te uspehe najzaslužnija vlada, koju predvodi SNS, a na čijem je čelu Aleksandar Vučić.

Dragan Marković Palma

Vučićev autoritet

- Ne želim da umanjim ničiju zaslugu i rezultat, ali svi u Srbiji znaju da je Vučić taj koji uživa najveći autoritet, najveći rejting i najveće poverenje. Dakle, niti će Dačić dati ostavku, niti se on pita po pitanju prijema Kosova u Interpol - naveo je on.

Ivica Dačić u razgovoru za Kurir kaže da on nikad nije rekao da je to njegova pojedinačna akcija, već dogovor s predsednikom Vučićem i da je to akcija cele vlade:

- To podrazumeva akciju za povlačenje priznanja i protiv učlanjenja takozvane države Kosovo u međunarodne organizacije Unesko, Interpol i razne druge. To je moj posao i zadatak. To radimo zajedno sa drugima, u slučaju Interpola s Nebojšom Stefanovićem. I to uvek ističem. Najvažnije je da je 15 zemalja povuklo priznanje Kosova i da Kosovo nije ušlo u Unesko i Interpol, ostalo ništa nije bitno.

Timski rad

Politički analitičar Branko Radun kaže da su ovo varnice u vladajućoj koaliciji, ali da nekih ozbiljnih problema nema.

- To su neke varnice koje izbijaju s vremena na vreme. Da postoje ozbiljni problemi, čule bi se izjave s višeg nivoa. Dačić uvek govori o timskom radu Vlade i Vučića. Očigledno je da nekom u SNS nije po volji da Dačić bude na tom mestu i dobija poene.

Nakon izjave Dačićevog koalicionog partnera Dragana Markovića Palme da Dačić treba da bude sledeći premijer, oglasili su se i koalicioni partneri iz SNS koji su poručili da to može da se desi kada SPS bude imao veću podršku od naprednjaka.

Milovan Drecun

UPOZORAVAMO INTERPOL foto: Stefan Kojić Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, kaže da je dobro što Srbija kontinuirano radi na sprečavanju prijema Kosova u Interpol.

- To bi bio vrhunski uspeh albanske mafije, čiji su pripadnici ključne političke ličnosti na KiM poput Tačija, Haradinaja, Kadrija Veseljija - kazao je on.

