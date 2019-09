SRAMOTA NIŠKOG TUŽILAŠTVA: Boško Obradović naredio prebijanje žene! Istraga nije pokrenuta ni posle 10 meseci

Iako je proteklo deset meseci otkako je bivša čelnica Dveri iz Niša Jelena Đorđević otkrila da je njeno prebijanje organizovao lično lider tog pokreta, Boško Obradović je i dalje na slobodi.

Protiv njega, verovali ili ne, nije pokrenuta čak ni istraga, mada je i Srboljub Mickić, član Glavnog odbora Dveri i jedno vreme i pripadnik ličnog Obradovićevog obezbeđenja, još decembra prošle godine priznao da je od svog šefa dobio detaljne instrukcije o napadu na Đorđevićevu. Uprkos tome, nadležni prstom nisu mrdnuli.

Zatvor

- Povodom vašeg zahteva od 17. jula 2019. za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kojim tražite informacije u vezi sa predmetom protiv lidera Dveri B. O. u vezi sa ugrožavanjem sigurnosti odbornice Skupštine grada Niša J. Đ., obaveštavamo vas da protiv B. O. nije pokrenuta istraga. Naime, ovom tužilaštvu dostavljen je izveštaj u vezi sa navedenim događajem povodom kojeg su prikupljena potrebna obaveštenja, te se donošenje odluke u vezi sa navedenim očekuje u najskorije vreme - odgovorili su Kuriru 22. jula ove godine iz Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu. Pošto su poručili da se odluka očekuje ubrzo, Kurir je još pre dve sedmice ponovo poslao pitanja, ali u vezi sa slučajem Obradović iz niškog tužilaštva do danas nisu odgovorili. Obradoviću, kako je Kurir pisao, preti deset godina zatvora ako se utvrdi da je zaista naredio brutalno prebijanje svoje nekadašnje saradnice.

Đorđevićeva je kazala da je razlog pretnji bila njena odluka da napusti Dveri i zadrži mandat:

- Obavestila sam Obradovića telefonskim putem. Bio je besan! Rekao mi je da to neće tako proći, ali mi je najviše izazvala strah rečenica: „Očekuj narednih dana posetu, a kada ideš ulicom, počni da se osvrćeš.“ Tad kreće agonija.

Nagrada

Za monstruozni plan je saznala od Mickića, osobe koju je Obradović angažovao da je prebije. On joj je ispričao da su mu kao nagradu obećali bolje uslove i poziciju u stranci, plus „prolazno mesto u parlamentu“:

- Obradović mi je bukvalno naložio: „Jelena Đorđević treba da dobije batine“, predsednik IO Aleksandar Tanasković mi je dao detaljnije podatke gde Jelena živi. U prvi mah sam im rekao da hoću, nisam znao šta da im kažem drugo. Dobio sam adresu i otišao sam do Niša... Nisam mogao to da uradim. I ja imam dve ćerke.

Đorđevićeva juče nije odgovarala na pozive.

INCIDETI Gađa, napada, preti... - upad u Skupštinu kada je prekinuo sednicu RIK, vikao, pretio i čak nasrnuo na jednu ženu

- na sednici Administrativnog odbora gađao kompjuterskim mišem Aleksandra Martinovića (SNS)

- napao predsednicu Skupštine Maju Gojković, ostale joj masnice na rukama

Srboljub Mickić BOŠKO, IDEMO NA POLIGRAF foto: Printscreen Kurir TV Mickić kaže da se svaki dan pita zašto se ništa ne dešava povodom ovog skandala, pošto je prošle godine u dva navrata dao izjave niškoj policiji.

- Povodom ovog slučaja dao sam izjavu na šest strana 30. oktobra, a onda su me zvali u decembru na dopunu. Odazvao sam se. Od tada se ništa ne dešava. Iako sam pozvao Obradovića i Tanaskovića da sva trojica idemo na poligraf, i to javno, pa da se utvrdi šta je istina, oni nisu odgovorili na izazov.

