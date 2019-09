BRNABIĆEVA U LUKSEMBURGU: Balkan u EU znači mir i prosperitet za sve

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić zahvalila je danas Luksemburgu na podršci politici proširenja EU, navodeći da je ta agenda važna ne samo za mir i prosperitet na Balkanu, već i u celoj Evropi.

Brnabić je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa premijerom Luksembura Gzavijem Betelom ukazala na to da su posle decenija mira, prosperiteta i stabilnosti, građani EU počeli zdravo za gotovo da to uzimaju, ali da "mi na Balkanu i u Srbiji znamo da se to ne sme uzimati zdravo za gotovo".

"Zato imao tako jaku težnju za Evropom", poručila je Brnabić i pozvala premijera Batela i njegovu zemlju da nastave da podržavaju agendu proširenja u novoj Evropskoj komisiji.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Ona je istakla da Luksemburg ceni potrebu EU, ne da se širi, već da uključi Zapadni Balkan u "evropsku porodicu nacija", jer je i inače okružen članicama te zajednice.

"Mislim da je ta agenda važna za Balkan, kao i za Evropu, jer dugorcni mir i stabilnost mogu doći samo u okviru EU", naglasila je Brnabić.

Brnabić je istakla je da je srećna što boravi u Luksemburgu i što je pozvana da sutra prisustvuje ceremoniji povodom 75 godišnjice od oslobođenja Luksemburga u Drugom svetskom ratu.

"Mnogo mi znači da budem prisutna na toj ceremoniji, hvala vam u ime naroda Srbije što pamtite naše žrtve i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. To nam mnogo znači", poručila je Brnabić.

Ona je rekla da se juče, prilikom posete Šengenu, ponovo zaljubila u Evropu.

"Ovde u Luksemburgu smo razgovarali o evropskim integracijama Srbije i agendi Evropske komisije o proširenju. Nema boljeg mesta od Šengena da se o tome ponovo razmisli", rekla je Brnabić ističući da u tom gradu, na granici tri zemlje, ljudi žive u miru, propseritetu i zajedno rade da izgradnji bolje budućnosti za ljude u ujedinjenoj Evropi.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Međutim, ona je istakla da je, istovremeno bila i tužna jer, smo, kkao je rekla mi na Balkanu mnogo izgubili 1990-ih i nastavili da gubimo 2000-ih.

"Razmišljala sam da li Balkan može jednog dana da izgleda kao Šengen ili Evropa, sa ljudima na granici tri zemlje, koji žive u miru, poštuju se, veruju jedni drugima i zajedno rade da izgrade drugačiju bucuhnost za generacije koje slede. Mislim da to možemo na Balkanu da uradimo kroz ujedinjenu Evropu", rekla je Brnabić.

Ona je najavila da će Srbija nastaviti da sprovodi reforme.

"Svesni smo da moramo da jačamo ekonomiju, javnu administraciju kako bi bila efikasnija i transparentnija, kao i da sprovedemo reforme u vladavini prava, što je trenutno najizazovnije", rekla je Brnabić ističući da je najteži deo u oblasti ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije uradio Aleksandar Vučić kao premijer.

Ona je dodala da Srbija nastaviti da radi na jačanju regionalne stabilnosti i saradnje.

"Bez stabilnog i predviđivog regiona, nema stabilne i predvidljive Srbije", naglasila je premijerka ukazujući na značaj Berlinskog procesa.

Ona je dodala da je srećna što Srbija i Luksemburg dele iste vizije, kada je reč o Četvtoj tehnološkoj revoluciji.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

"Moj cilj je bio da se menjamo i stvaramo ekonomiju koja je fokusirana na znanju i inovacijama i kojoa može da pruzi vise mogućnosti mladima", rekla je ona dodajući da je izvoz Srbije u IT sektoru dupliran i da je to postao jedan od najjačih sektora.

Ona je ukazala na značaj memoranduma koji će potpisati privredne komore dve zemlje što će, kako je navela, omogućiti dolazak start-apova u Srbiju.

Brnabić je poručila da će ostati posvećena saradnji dve zemlje i u drugim oblastima kao što su univerzitetska saradnja, saradnja u kulturi i među ljudima.

(Kurir.rs/Tanjug)

