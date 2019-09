ORLIĆ POSLE RAZGOVORA NA FPN: Vrlo dobar sastanak, uspeli smo da se usaglasimo u velikoj meri

Sastanak vlasti i opozicije o izbornim uslovima održan je danas na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu, a teme su bile problemim biračkog spiska i izborne administracije.

Vladimir Orlić ispred SNS ocenio je današnji sastanak kao veoma dobar.

"Iza nas je još jedan vrlo dobar sastanak, na mahove se vodila veoma temperamentna rasprava što pokazuje s koliko energije i želje su učesnici ušli u ovaj proces. Kada se oko nekih stvari slažemo ili ne, dobro je primetiti da je ljudima stalo do toga da se određene poruke iskristališu i da se određeni zaključci definišu. Uspeli smo danas da se usaglasimo u velikoj meri, pre svega u vezi sa svim pitanjima koja se tiču biračkog spiska. Otprilike 4 ili 5 zajedničkih predloga postoje, iza kojih stoje nevladinbe organizacije Cesid, Crta, Transparentnost Srbije. Apsolutno sve što se tiče biračkog spiska naišlo je na saglasnost i odobravanje učesnika sastanka. Očekivali smo da i ostali učesnici sastanka potvrde da je to tako. To znači potrebu da imamo po najvišim svetskim standardima uređene biračke spiskove, da tu tačnost bude na visokom nivou, da građanima ne bude sporno da li u spiskove treba da imaju poverenje, da postoji maksimalna obučenost ljudi koji se tim spiskovima bave i ažuriraju baze podataka. Takođe, da svaki građanin ima apsolutnu širinu i mogućnosti predviđene našim zakonima da se lično uveri u podatke o sebi i svojim pravima", poručio je Orlić.

On je prokomentarisao i izostanak SZS i DSS sa sastanka.

"Kao odgovor na prethodni poziv da dođu i razgovaraju s nama i predstavnicima nevladinih sektora saopštili su da se neće pojaviti nikako. Oni su slali neka pisma u kojima su izneli svoja viđenja i predloge. Ne znam dal postoji jasniji način da se prenese poruka "iako smo rekli da nas to ne zanima, nas to ipak zanima, jeste nam zanimljivo i imamo i tu šta da predložimo, i rado bismo o tome razgovarali, ali nam ne daju da dođemo." Tu vrstu raspoloženja možete da prepoznate iz takvog postupanja, ali svako sebi sreću političku bira sam i sam kroji sam. Oni koji su pristali da pod takvom vrstom pritisaka i presije funkcionišu da neko može da im zabrani da mogu da dođu da se bave stvarima koje su im važne, da sutra možda zabrani da izađu na izbore sam je izabrao."

Petom okruglom stolu prisustvovali su Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma, Petar Miletić i Pavle Grbović iz PSG, Pokreta socijalista (PS) i Socijaldemokratske partije Srbije, Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, Đorđo Žujović iz Liberalno-demokratske partije i predstavnici Stranke moderne Srbije i SDA Sandžaka.

SNS predstavljali su zamenik šefa poslaničke grupe u Skupštini Srbije Vladimir Orlić kao i Vladimir Đukanović, dok je ispred SPS-a šef poslaničke grupe Đorđe Milićević, a Branimir Jovanović ispred SDPS.

Sastanku su prisustvovali i Nemanja Nenadić ispred Transparentnosti Srbija, Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA, Bojan Klačar ispred Cesida.

