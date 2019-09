EVROPSKI LICEMERI: Oćutali stradanja Srba, a bune se zbog najave napada u EU

Četvoro albanskih terorista sa Kosova osuđeno je zbog planiranja napada na vojnike NATO, objavio je Brasels tajms! Oni su prethodno palili pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji i planirali napade na srpske kafiće u Gračanici, ali su zapadne zemlje reagovale tek nakon što su i one došle u opasnost.

Ovi albanski teroristi su radili za Islamsku državu, a iz Brisela su odmah stigla upozorenja da su planirali više organizovanih napada na Belgiju i Francusku. Iako se istoj terorističkoj grupi prethodno stavilo na teret paljenje srpskih crkava na KiM, munjevite akcije nastale su tek kada su se pretnje proširile i na zapadne države. Stručnjaci za bezbednost ocenjuju da je to ubedljivo postojanje nejednakih aršina i da su Zapadu zločini nad Srbima i Srbijom manje alarmantni nego nad bilo kojom drugom državom.

Imali eksploziv

- Tri muškarca i jedna žena osuđeni su za ratovanje za zloglasnu islamističku terorističku organizaciju Islamsku državu. Dvojica od njih imaju belgijsko državljanstvo: vođa grupe Bujar Behrami (26), koji je uhapšen u septembru, i Gramoš Šabani (26), koji je uhapšen u junu sa Resimom Kastratijem (26) i Edonom Haliti (25). Njih četvoro su obučeni i za bombaške samoubilačke napade, na šta ukazuju eksploziv i oprema koju su imali. Napade su planirali i na kafiće u Gračanici - piše Brasels tajms.

foto: Youtube/Printscreen

Antisrpska politika

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević kaže za Kurir da smo redovno svedoci događaja koji, kao ovaj, pokazuju da zapadne zemlje nemaju sluha i razumevanja za napade s kojima se Srbija suočava.

- Ovo četvoro terorista su paradne žrtve jedne lažne principijelnosti u borbi protiv terorizma. Zapravo, prava borba protiv terorizma na Kosovu ne postoji jer je ona tamo geopolitički nacionalni projekat i nije aktivnost samo jedne grupe, nego opšteg stanja, antisrpskog duha i antisrpske politike. Kad god proganjaju Srbe, to je za Zapad pozitivno i to se ne sankcioniše, a bili smo svedoci rigoroznih kažnjavanja kada su napadi usmereni na druge. Oni nemaju sluha za paljenje srpskih crkava i to je apsolutno licemerno - kaže Galijašević.

Kurir.rs/Silvija Slamnig Foto: Profimedia

Kurir