ZORANA MIHAJLOVIĆ O PRETNJAMA LIDERA DVERI: Bošku nasilniku je mesto iza rešetaka

Jelena Đorđević, nekadašnja čelnica Dveri u Nišu, koja je još pre 10 meseci otkrila da je njen tadašnji šef i lider ovog pokreta Boško Obradović lično naredio da bude prebijena, kaže za Kurir da je skandalozno što on još uvek nije odgovarao za to.

Jelena Đorđević foto: FOTO KURIR

Ne krije da je uplašena jer slučaj tapka u mestu iako je i Srboljub Mickić, član Glavnog odbora Dveri i jedno vreme i pripadnik ličnog Obradovićevog obezbeđenja, još decembra prošle godine priznao da je od svog šefa dobio detaljne instrukcije o napadu na nju i njenu porodicu.

Obradoviću, kako je Kurir pisao, preti deset godina zatvora ako se utvrdi da je zaista naredio brutalno prebijanje svoje nekadašnje saradnice.

Strah i nesigurnost

- Otkako sam prošle godine dala izjavu policiji da je Boško Obradović naredio da me prebiju, niko od nadležnih više nije kontaktirao sa mnom. Od tada je sve stalo. Skandalozno je, sramota što sve tapka u mestu. Da li to znači da su neki iznad zakona, mogu da prete i naređuju prebijanje žena i da za to ne odgovaraju?! Naravno da sam uplašena, ali se nadam da će pravda biti zadovoljena - kaže Đorđevićeva, inače majka dvoje dece.

foto: TANJUG/ KABINET POTPREDSEDNICE VLADE SRBIJE/ MILETA MIRČETIĆ

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović poručuje da niko, pa ni Obradović, ne sme da bude nedodirljiv naročito kada je reč o nasilju nad ženama:

- Borba protiv nasilja nad ženama je prioritet Koordinacionog tela i Vlade i ako želimo da više nijedna žena u Srbiji ne strada u nasilju, svi se moraju uključiti. Nasilnicima nad ženama svakako nije mesto u politici, već zna se gde, iza rešetaka.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, kako je Kurir juče pisao, priznali su da protiv Obradovića nije pokrenuta istraga, ali da im je dostavljen izveštaj u vezi s tim događajem povodom kog su prikupljena potrebna obaveštenja, te se donošenje odluke očekuje u najskorije vreme. Pošto su to saopštili krajem jula, Kurir je u dva navrata ponovo poslao pitanja, ali nam dosad nisu odgovorili.

Loše pravdanje

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da osuđuje svaku vrstu nasilja:

- Nadležni se pravdaju da imaju mnogo slučajeva, da nemaju vremena, ali postoji valjda neka gradacija šta je hitnije. Možda je Obradović u dobrim odnosima sa nekim u tužilaštvu, pa je taj slučaj u fioci. Ne bi bio prvi put. Ali, tome mora da se stane na put, ne sme da bude nedodirljivih.

Ivan Ninić TUŽILAC NE MOŽE UNEDOGLED DA PROLONGIRA foto: Damir Dervišagić Advokat Ivan Ninić kaže da tužilac ne može unedogled da prolongira svoju konačnu odluku o podizanju optužnice protiv Obradovića:

- U ovom konkretnom slučaju tužilac ima tri opcije - na osnovu prikupljenih dokaza policije podiže optužni predlog i dostavlja sudu, odbacuje krivičnu prijavu kao neosnovanu, traži dodatne dokaze - poziva sam na saslušanje ili traži od policije da to učini.

Kurir.rs/Biljana Bojić Foto: Ana Paunković,Dado Đilas

Kurir