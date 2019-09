PODRŠKA FRANCUSKE SRBIJI VEOMA ZNAČAJNA! Ružić: Reforma javne uprave je deo naše evropske politike (FOTO)

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se u "Palati Srbija" sa državnim sekretarom za poslove javne uprave Francuske Olivijeom Disoptom i istakao da je podrška Francuske, kao zemlje koja ima značajnu tradiciju i istoriju, za Srbiju veoma dragocena.

Ružić je istakao da Srbija na polju reforme javne uprave u velikoj meri želi da se ugleda na francusku praksu i primeni modele koji su komplemetarni njenim potrebama kao tranzicionom društvu što je normirano sporazumima između dva ministarstva i dve akademije.

Disopt je zahvalio Ružiću na pozivu da poseti Beograd i dodao da mu je čast što je prvi francuski zvaničnik koji je došao u našu zemlju posle Makronove posete.

- Ovaj susret je za nas jako važan zato što je predsednik Makron svima u vladi rekao da sve što je rečeno i dogovoreno tokom njegove posete Srbiji, bude zaista sprovedeno i da svaka bilateralna saradnja između dve zemlje bude konkretizovana, rekao je Disopt.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ministar Ružić je rekao da je cilj reforme javne uprave da se obezbedi da Srbija ima profesionalne, motivisane, ljubazne službenike koji pružaju brze i moderne usluge građanima.

Srbija i Francuska u prethodnom periodu su, istakao je ministar, ostvarile veoma plodotvornu saradnji čemu, dodao je, svedoče i uzajamne posete.

Ružić je ukazao na činjenicu da je Disopt prvi visoki zvaničnik Francuske koji je posetio Srbiju nakon posete francuskog predsednika Emanuela Makrona.

- Tema o kojoj ćemo danas razgovarati, reforma javne uprave ovime dobija na značaju. Reforma javne uprave je jedan od tri kriterijuma napredovanja i ulaska Srbije u Evropsku uniju i zato je važno da je ta tema postavljena na pijedestal ne samo naših odnosa, već prioriteta koji su deo naše evropske politike, rekao je Ružić.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Istakao je da je predsednik Makron ukazao veliku čast Srbiji i srpskom narodu kada se tokom posete Beogradu, ispred Spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, građanima obratio na srpskom jeziku.

- Time je simbolički, ispred spomenika prijateljstva dve zemlje, pokazao koliko je to prijateljstvo značajno i koliko smo istorijski povezani kao dva naroda i koliko je i danas to prijateljstvo aktuelno, rekao je Ružić.

Uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je, ističe ministar, da koordinira reformom javne uprave što, kaže, nije nimalo lak zadatak.

- Imali smo decenijski urušavan sistem i u pogledu upravljanja ljudskim resursima, ali i u pogledu ujednačenog modela stručnog usavršavanja i zato smo se opredelili da sa reformom, koju smo na odličan način započeli, ne prekidamo već da težimo daljem razvoju, da pratimo trendove i interes onoga ko je nukleus svakog društva, a to je građanin, rekao je Ružić.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Kako je dodao, građanin je u centru pažnje, a državni službenik treba da bude stub reforme.

- Potreban nam je obučen, profesionalan službenik koji će uspeti da pruži brzu, modernu uslugu koja štedi vreme i novac i to je ono na šta smo fokusirani. Ono što smo takođe uvideli kao potrebu to je da svaku dostupnu uslugu moramo učiniti mnogo brže dostupnom, a to se isključivo radi putem digitalizacije koja je jedan od prioriteta vlade Srbije, rekao je Ružić i istakao da je u prethodnom periodu urađen veliki deo tog posla.

Ružić je prihvatio Disoptov poziv da prisustvuje "Nedelji inovacija" koja će biti održana u Parizu, u novembru.

(Kurir.rs/RTS)

