CRVENI TEPIH I GARDA ZA ZEMANA Vučić: Odnosi Srbije i Češke na najvišem nivou

"Odnosi između Srbije i Češke su danas na najvišem nivou." - predsednik Vučić dočekao je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsednika Češke Miloša Zemana koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 10, 2019 at 5:56am PDT