IZBORNA KAMPANJA U SRBIJI NEĆE BITI JEDNOSTAVNA, OPOZICIJA HOĆE VLAST BEZ IZBORA: Vučević najavio da će se SNS boriti za svako mesto i opštinu

Potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević boravi u Kolubarskom okrugu gde je razgovarao sa članovima opštinskih odbora stranke u opštinama Ljig, Mionica, Lajkovac i Ub.

Kako kaže Vučević, razgovori su posvećeni pre svega o onim ključnim temama koje preovladavaju u aktuelnoj političkoj situaciji vezano za smernice koje je pre dve nedelje doneo Glavni odbor Srpske napredne stranke, a tiču se budućih izbora.

foto: Kurir

"Da pojasnimo našim članovima", rekao je Vučević, "koliko su neopravdani i netačni navodi dela opozicije koju predvode Đilas, Jeremić, Obradović vezano za poziv na bojkot izbora".

"Ne postoje suštinski razlazi ni oko biračkog spiska ni oko izbornih pravila ni oko zakona o finansiranju političkih stranaka, generalno oko demokratizecije, Već postoji ono što je juče Obradović direktno na N1 rekao, a to da oni hoće vladu bez izbora, odnosno da žele da se domognu vlasti bez izbora. To je ono što je njihova nedvosmislena politika i spram toga mi moramo donostiti određene političke odluke", rekao je on.

On je poručio da je SNS spreman za izbornu kampanju.

foto: Kurir

"Spremni smo za kampanju koja neće biti jednostavna bez obzira da li će deo opozicije bojkovati izbora ili ne. Mi moramo ući punim angažmanom, prikazati sve ono što smo do sada uradili, ali isto tako imati plan razvoja svake opštine svakog mesta za naredne četiri godine. Dakle, ne samo za nacionalni nivo, nego za svaki opštinski odbor, za svaku opštinu, za svaki grad, da prikažemo, da pokažemo građanima šta ćemo to ponuditi za mandat od 2020-te do 2024. godine", rekao je Vučević.

(Kurir.rs)

Kurir