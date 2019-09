VUČIĆ I ZEMAN POSLE SASTANKA U PALATI SRBIJA Vučić: Češka jedan od najvećih investitora u Srbiji! Zeman: Svaki političar treba da brani interese svoje države, a ne da bude marioneta stranih vlasti (KURIR TV)

"Verujem u još bolju i efikasniju saradnju sa Češkom. Utrostručili smo našu trgovinsku razmenu u poslednjih deset godina, mnogo investitora iz Češke investira u našoj zemlji, ali uvek postoji prostor za jačanje ekonomske saradnje. Hvala vam i što podržavate evropski put Srbije". - Plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Češke Republike predvođeni predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Češke Republike Milošem Zemanom.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 11, 2019 at 2:53am PDT