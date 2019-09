"Imao sam čast da razgovaram sa iskrenim prijateljem srpskog naroda, predsednikom Češke Republike Milošem Zemanom. Razgovori su bili sveobuhvatni, bilo je reči o bilateralnim odnosima, govorili smo o konkretnim problemima koje možemo da rešimo na brz i efikasan način. Zahvalan sam Češkoj Republici što je postala jedan od najvećih investitora u našu zemlju, ukupno četvrti investitor u Srbiji. Sa Češkom Republikom radimo na brojnim saobraćajnim projektima i verujemo da ćemo ih u budućnosti imati još više. Naša saradnja može da donese još mnogo toga i mi mnogo od Češke možemo da naučimo. Češka je zemlja, u EU, sa najmanjom stopom nezaposlenosti. Već 3. oktobra biću gost predsednika Zemana i Višegradske četvorke u Pragu i posebno sam zahvalan i na tom pozivu. Za nas je posebno značajna saradnja u oblasti nauke, veštačke inteligencije i robotike. Mnogo toga je otvoreno za nas, zahvalan sam i na biznis forumu koji organizujemo. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i situaciji na Kosovu i Metohiji. Verujem da ćemo uspeti da sačuvamo nacionalne i državne interese Srbije, uprkos brojnim teškoćama, a da ćemo ujedno obezbeđivati bolji život za naše građane. Predsednik Zeman ne krije da iskreno voli srpski narod i našu zemlju i veoma sam mu zahvalan na tome, retki su takvi. Hvala vam na poseti i želim da se u Srbiji osećate kao kod svoje kuće!"

