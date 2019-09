VUČIĆ O NOVIM RADOVIMA NA TRGU REPUBLIKE: Vesić je uradio sve kako je trebalo, ne znam čemu histerija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne razume zbog čega se pojavila histerija oko novih radova na Trgu republike u Beogradu i ocenio da je zamenik gradonačelnika Goran Vesić uradio "baš sve kako je trebalo, jer nije probleme stavljao pod tepih".

"Da li država daje više para zbog toga što je neko napravio grešku u projektu? Ne. Da li je grad kriv? Ne. Osim što nije ni malo šarmatan niti simpatičan, kao i ja, da li je Vesićev posao bio da im zapreti menicama i garancijama? Da li je to uradio? Jeste", rekao je Vučić novinarima prilikom posete prostorijama Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji.

foto: Zorana Jevtić

Vučić je rekao da je Vesić "kriv" jedino što se odaziva na sudjenja na koje ga zove Dragan Đilas i tamo ga "razbija", zbog čega "plaća veliku cenu u svim Djilasovim medijima".

"A inače sam ponosan na to kako se u Beogradu gradi i presrećan sam jer će se za 20 godina pričati da je to uradjeno, ja se nadam u Vučićevo a ne u Vesićevo vreme", rekao je on.

Vučić je rekao da vidi da se vodi hajka protiv svega što se gradi u Beogradu, iako su na svakom koraku vidljive promene na bolje.

"Kojim god mostom da idete, vidite koliko je Beograd lepši. Slavija je uređen trg sa fantastičnom fontanom. A oni su tamo sipali deterdžent, uništavali je motkama stručnjaci. I za sve što su imali protiv - sve izgleda lepše", rekao je on.

